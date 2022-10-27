Дешёвый кроссовер Honda для стран Азии: первое фото

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Дмитрий Елизаров
Компания Honda опубликовала первое изображение будущего кроссовера, который появится в продаже в странах Юго-Восточной Азии. Компактный вседорожник будет позиционироваться как новое поколение модели WR-V, а конкурировать станет по данным издания Paultan с бюджеnysvb кроссоверами наподобие Toyota Raize и Daihatsu Rocky.
В ноябре же Honda представит новую, более крупную и глобальную модель — одиннадцатое поколение седана Accord. Первые фотографии компания уже опубликовала: седан получит более лаконичную внешность, но обзаведётся множеством новых медиатехнологий.