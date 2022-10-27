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Дешёвый кроссовер Honda для стран Азии: первое фото
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Дмитрий Елизаров

Компания Honda опубликовала первое изображение будущего кроссовера, который появится в продаже в странах Юго-Восточной Азии. Компактный вседорожник будет позиционироваться как новое поколение модели WR-V, а конкурировать станет по данным издания Paultan с бюджеnysvb кроссоверами наподобие Toyota Raize и Daihatsu Rocky.

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  • Honda WR-V окажется серийной версией концепта SUV RS, который Honda показывала в Индонезии в ноябре прошлого года. Однако издание утверждает, что конвейерный вседорожник получит заметно более простой дизайн кузова — он лишится необычной радиаторной решётки и будет оснащаться более традиционной оптикой.
  • Предположительно в основу нового вседорожника будет положена одна из недорогих легковых платформ компании. По одной из версий WR-V построят на «тележке» Honda City, по другой — на базе хэтчбека Fit/Jazz. Ожидается, что моторную гамму новинки составят из небольших бензиновых моторов и гибридных установок отдачей до 120 л.с.
  • Премьера нового вседорожника Honda в Индонезии состоится 2 ноября.

В ноябре же Honda представит новую, более крупную и глобальную модель — одиннадцатое поколение седана Accord. Первые фотографии компания уже опубликовала: седан получит более лаконичную внешность, но обзаведётся множеством новых медиатехнологий.

Стоило бы вернуть кроссоверы Honda в Россию?

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