Дешёвый кроссовер Honda для стран Азии: первое фото

Предположительно в основу нового вседорожника будет положена одна из недорогих легковых платформ компании. По одной из версий WR-V построят на «тележке» Honda City, по другой — на базе хэтчбека Fit/Jazz.

Ожидается, что моторную гамму новинки составят из небольших бензиновых моторов и гибридных установок отдачей до 120 л.с.