Серийный электромобиль Byton получит 49-дюймовый экран
Китайская марка Byton, созданная бывшими сотрудниками Tesla, BMW и Nissan, опубликовала тизер серийной модели – электрического кроссовера M-Byte. И у неё, как и на одноимённом концепте, представленном в начале года, будет 49-дюймовый дисплей! А ещё один – на центральной ступице руля.
Судя по опубликованной фотографии, интерьер будет максимально приближен к шоу-кару – передняя панель серийной версии получила «многослойный» дизайн, но экран, встроенный в руль, уменьшился с 10 до 8 дюймов. А главное место занимает гигантский дисплей мультимедийной системы размером 125 х 25 сантиметров.
Премьера серийного кроссовера пройдёт 6 января 2019 года на выставке электроники CES в Лас-Вегасе. Для его производства уже построен завод в китайском в Нанкине. Сборка модели начнётся в конце 2019 года. Как уверяют представители Byton, начальная цена не должна превысить 45 000 долларов (3,1 миллиона рублей). Также обещаны ещё две модели – седан K-Byte (он встанет на конвейер в 2021 году) и семиместный минивэн.
Концепт Byton M-Byte показали в январе 2018 года. Его длина составляет 4850 миллиметров, колёсная база — 2945 миллиметров.
Базовой станет заднеприводная версия с одним 272-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 71 кВт·ч, которого должно хватить на 402 километра пробега.
Топовая версия получит два двигателя (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 476 л.с. и батарею ёмкостью 95 кВт·ч – запас хода машины при этом составит 523 километра.