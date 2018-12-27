Серийный электромобиль Byton получит 49-дюймовый экран

Судя по опубликованной фотографии, интерьер будет максимально приближен к шоу-кару – передняя панель серийной версии получила «многослойный» дизайн, но экран, встроенный в руль, уменьшился с 10 до 8 дюймов. А главное место занимает гигантский дисплей мультимедийной системы размером 125 х 25 сантиметров.

Премьера серийного кроссовера пройдёт 6 января 2019 года на выставке электроники CES в Лас-Вегасе. Для его производства уже построен завод в китайском в Нанкине. Сборка модели начнётся в конце 2019 года. Как уверяют представители Byton, начальная цена не должна превысить 45 000 долларов (3,1 миллиона рублей). Также обещаны ещё две модели – седан K-Byte (он встанет на конвейер в 2021 году) и семиместный минивэн.