Быстрый седан Hyundai, неблагополучный седан Kia и Honda из будущего. Главное за день

Почитать перед сном

Продолжаем рассказывать вам о подводных камнях, на которые можно наткнуться, покупая подержанный автомобиль, даже если он почти новый. Сегодняшний пример — российский бестселлер Kia K5. Седан дебютировал совсем недавно, и кажется, ему ещё рано попадать в передряги. И на фотографиях всё хорошо. Но не торопитесь с выводами!

Нравится Kia K5? Тогда у нас хорошие новости: в Журнале Авто.ру есть подробный тест корейского седана, сравнительный тест с предшественником — Оптимой, а также очные битвы с прямыми конкурентами: Toyota Camry и Skoda Octavia. Читайте на здоровье!