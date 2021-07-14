Быстрый седан Hyundai, неблагополучный седан Kia и Honda из будущего. Главное за день
Александр Мирошкин
Добрый вечер! Пора отложить все дела, устроиться поудобнее и провести несколько приятных минут в компании нашего вечернего дайджеста. В нём, как обычно, всё самое важное и интересное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.
Неизбежность дня: Porsche приступила к тестам гибридного 911
Компания Porsche вывела на тесты на Нюрбургринг 911-й... с гибридной силовой установкой. О том, что помимо бензинового мотора, в этом спорткаре есть ещё и электрический двигатель, говорит специальная наклейка — она обязательна в Германии. Никаких точных технических подробностей пока нет, но предполагается, что гибрид может стать самым мощным в линейке.
Рендер дня: Honda CR-V нового поколения
Компании Honda в России не позавидуешь: даже при ажиотажном спросе продажи машин японского бренда в нашей стране постоянно снижаются. Поэтому в 2022 году компания прекращает официальные поставки новых автомобилей в РФ. Однако Хонды у нас всё-таки любят, и особенно кроссовер CR-V, нежно прозванный «сервантом». Мы изучили шпионские фотографии, внимательно посмотрели на последние прототипы Honda и нарисовали вседорожник следующего поколения.
Немного важных новостей
- Компания Hyundai представила «заряженную» Элантру. Она быстрая!
- Родстер Mercedes-Benz SL стал четырёхместным.
- Крысам понравилась экологичная проводка Tesla, и они её съели.
- Из старого Porsche сделали крутую копию McLaren F1. Теперь машину продают.
Продолжаем рассказывать вам о подводных камнях, на которые можно наткнуться, покупая подержанный автомобиль, даже если он почти новый. Сегодняшний пример — российский бестселлер Kia K5. Седан дебютировал совсем недавно, и кажется, ему ещё рано попадать в передряги. И на фотографиях всё хорошо. Но не торопитесь с выводами!
Нравится Kia K5? Тогда у нас хорошие новости: в Журнале Авто.ру есть подробный тест корейского седана, сравнительный тест с предшественником — Оптимой, а также очные битвы с прямыми конкурентами: Toyota Camry и Skoda Octavia. Читайте на здоровье!
Кстати!
Переживаете, что у вас не всегда получается нормально припарковать машину? Не переживайте! Просто посмотрите на водителя из Великобритании, которому понадобилось восемь минут, чтобы занять место на почти пустой стоянке!