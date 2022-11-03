Дожить до финиша, или Как выглядят ретро-гонки на классических «Жуках». Фотопост

На «классическом» ралли Ardennen Rennen собрались десятки ранних Фольксвагенов и Порше, включая модели 356, 914 и Karmann Ghia. Маршрут пролёгал между городами Льеж и Бастонь у границы с Люксембургом: туда и обратно выходит около 200 километров, но навигация проложена так, чтобы охватить как можно больше дорог, по которым катались, когда автомобили-участники ралли были молоды и свежи. Вдобавок организаторы ввели классы для обеих марок и уровня «заряженности» автомобилей. А если вам, как и нам, не очень хочется углубляться в сложности технического регламента, то можно просто насладиться фотографиями, сделанными во время гонки. Они великолепны! Как и участвовавшие в заезде автомобили.