Дожить до финиша, или Как выглядят ретро-гонки на классических «Жуках». Фотопост

Константин Новацкий
Исторический мостик между оригинальным фольксвагеновским «Жуком» и первым спорткаром от Porsche очень короткий. Значит ли это, что в народную козявку из Вольфсбурга упрятана душа гоночной машины? А почему бы и нет?! Ведь гонки на стареньких Фольксвагенах проводят даже сейчас.
Классические VW Kafer образца 1960-х доживают до наших дней не только благодаря реставраторам и кастомайзерам. Наверное, в каждой стране найдётся достаточно владельцев, довольных заводскими характеристиками своих «Жуков». И нередко они совсем не прочь выжать соки из маломощных «воздушных» моторов. В Европе для желающих тряхнуть стариной есть целые «жучиные» коммьюнити, которые организуют совместные выезды и устраивают настоящие автопробеги. Один из ярких слётов Beetle прошёл в октябре в Бельгии.
На «классическом» ралли Ardennen Rennen собрались десятки ранних Фольксвагенов и Порше, включая модели 356, 914 и Karmann Ghia. Маршрут пролёгал между городами Льеж и Бастонь у границы с Люксембургом: туда и обратно выходит около 200 километров, но навигация проложена так, чтобы охватить как можно больше дорог, по которым катались, когда автомобили-участники ралли были молоды и свежи. Вдобавок организаторы ввели классы для обеих марок и уровня «заряженности» автомобилей. А если вам, как и нам, не очень хочется углубляться в сложности технического регламента, то можно просто насладиться фотографиями, сделанными во время гонки. Они великолепны! Как и участвовавшие в заезде автомобили.