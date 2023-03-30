Lada Vesta для гонок по льду: сколько она стоит, из чего сделана и как едет

В общедоступной линейке Lada Vesta высшую ступень формально занимает дерзкая версия Sport со 145-сильным двигателем и доработанным шасси. Однако в цехах дочерней компании Lada Sport рождаются и более смелые проекты на базе флагманской модели, которые не встретишь в шоуруме дилерского центра. Мы смогли познакомиться и даже поездить на одной из «секретных» машин и разобрались, сколько стоит постройка гоночной Лады.

Речь про специальную Весту, которая создавалась для собственных ледовых гонок АвтоВАЗа, которые проходят на полигоне предприятия в Сосновке. И на этом треке боевой седан феноменально быстр. Ведь проектировали машину без оглядки на официальные регламенты и прочие искусственные ограничения какой-то конкретной автоспортивной дисциплины. Инженеры выполняли конкретную узкую задачу — строили на основе серийного продукта идеальный автомобиль для ледовых состязаний.

В итоге изменения затронули едва ли не все основные компоненты машины, что сказалось на итоговой цене. Если гражданская Vesta Sport по прайс-листу стоит от 1,6 миллиона рублей (правда, ещё в дорестайлинговом варианте), то «боевой» седан в обновлённом оформлении NG потянет примерно на 2,9 миллиона рублей! При этом представители Lada Sport не разглашают подробную смету подготовки автомобиля. И это нормально: в конструкции гоночной модификации использованы уникальные узлы и фирменные ноу-хау, которые в обычном магазине не купишь. Да и саму машину человеку с улицы приобрести невозможно.