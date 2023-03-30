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Lada Vesta для гонок по льду: сколько она стоит, из чего сделана и как едет

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Юрий Урюков

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В общедоступной линейке Lada Vesta высшую ступень формально занимает дерзкая версия Sport со 145-сильным двигателем и доработанным шасси. Однако в цехах дочерней компании Lada Sport рождаются и более смелые проекты на базе флагманской модели, которые не встретишь в шоуруме дилерского центра. Мы смогли познакомиться и даже поездить на одной из «секретных» машин и разобрались, сколько стоит постройка гоночной Лады.

Речь про специальную Весту, которая создавалась для собственных ледовых гонок АвтоВАЗа, которые проходят на полигоне предприятия в Сосновке. И на этом треке боевой седан феноменально быстр. Ведь проектировали машину без оглядки на официальные регламенты и прочие искусственные ограничения какой-то конкретной автоспортивной дисциплины. Инженеры выполняли конкретную узкую задачу — строили на основе серийного продукта идеальный автомобиль для ледовых состязаний.

В итоге изменения затронули едва ли не все основные компоненты машины, что сказалось на итоговой цене. Если гражданская Vesta Sport по прайс-листу стоит от 1,6 миллиона рублей (правда, ещё в дорестайлинговом варианте), то «боевой» седан в обновлённом оформлении NG потянет примерно на 2,9 миллиона рублей! При этом представители Lada Sport не разглашают подробную смету подготовки автомобиля. И это нормально: в конструкции гоночной модификации использованы уникальные узлы и фирменные ноу-хау, которые в обычном магазине не купишь. Да и саму машину человеку с улицы приобрести невозможно.

Но не отчаивайтесь! Ведь быстрые Лады для зимы — давно не новость. И многие из них строят как раз на компонентах из магазинов и тюнинг-ателье. Поэтому мы виртуально раскидали эксклюзивную Весту на запчасти, чтобы приблизительно посчитать, во сколько обойдётся постройка сопоставимой по скорости машины при условии использования серийных или заказных компонентов со стороны. В этом нам помогли друзья из санкт-петербургской профессиональной команды F-motors Rally Team, которая занимается постройкой, обслуживанием и гоночным сопровождением автомобилей для ралли и других автоспортивных дисциплин.

Для начала — панорама! Нажимайте на точки, чтобы  узнать все подробности о начинке самой быстрой Lada Vesta.

Как видите, список скрытых от глаз функциональных изменений немаленький. Вот почему гоночная Vesta мчит по голому льду быстрее, чем многие гражданские автомобили ездят по асфальту. А системы стабилизации или хотя бы АБС здесь нет. Поэтому доработки кабины свелись, главным образом, к заботе о безопасности пилота и штурмана. 

Задний диван, обшивки дверей, напольный ковёр и шумоизоляция удалены, чтобы снизить массу и освободить пространство для развитого каркаса безопасности. Вместо обычных сидений установлены глубокие и жёсткие «ковши» с пятиточечными ремнями. Передняя панель обшита небликующим материалом, а для общения экипажа предусмотрено переговорное устройство с подключением к шлемам. Стандартный руль заменён на спортивный, обшитый замшей бублик.

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Каркас безопасности

Изготовление и установка сертифицированного каркаса безопасности с подготовкой и необходимыми усилениями кузова — от 200 000 рублей

Для удобства мы собрали все траты в одну таблицу
Статья расходовСумма
Доработка двигателяот 170 000 руб.
Доработка трансмиссииот 300 000 руб.
Гоночная подвескаот 500 000 руб.
Спортивные колёса (1 шт.)от 48 000 руб.
Доработка тормозной системыот 100 000 руб.
Гоночный топливный бакот 20 000 руб.
Каркас безопасностиот 200 000 руб.
Спортивное сиденьеот 25 000 руб.
Кронштейны для установки креслаот 5000 руб.
Ремни безопасностиот 13 000 руб.
Спортивный рульот 14 000 руб.
Гоночная приборная панель и дополнительные переключателиот 20 000 руб.
Работы по кузову и прочееоколо 800 000 руб.

По грубым прикидкам, только на доработку шасси и силового агрегата придётся потратить не меньше 1,4 миллиона рублей. Ещё примерно в половину этой суммы обойдутся работы по подготовке кузова и прочие мелочи. И если учесть, что базовая версия Весты сейчас стоит около 1,1 миллиона рублей, то итоговая смета постройки такой машины легко перевалит за три миллиона рублей. А надо ли оно? Если любите гонять по льду на переднем приводе — то да!

Как такая машина может ехать

Человека, далёкого от гонок, Vesta удивит бесконечными неудобствами. Протискиваешься через клетку каркаса безопасности, а внутри грохочет выпуск, по кузову расходятся ощутимые вибрации — без переговорного устройства общаться с напарником невозможно. Зато кресло регулируется по длине, а руль по высоте — это позволяет слегка оптимизировать посадку, хотя она в любом случае будет низкой и строго вертикальной.

Выжав левую педаль, лучше подождать несколько секунд и только потом включать первую передачу. И всё равно она врубается с характерным металлическим лязгом, а машина даже слегка дёргается. Синхронизаторы в гоночной коробке ради надёжности меняют на кулачковые муфты, что в теории позволяет переключаться ударно — без сцепления. Но этот приём гонщики используют только в экстренных ситуациях, когда обстановка требует отчаянных мер.

Придётся приспосабливаться и к старту с места. Если перекрутить мотор и резко включить сцепление, то даже «злые» шины с шипом 4,5 мм не смогут зацепиться за лёд — вся энергия уйдёт в бесполезную пробуксовку. А стоит пожадничать с оборотами, двигатель просядет под большой нагрузкой. 

Одной из важнейших доработок спортивной Лады к сезону 2023 года стали распределительные валы с изменённым профилем кулачков, сместившие сектор максимального крутящего момента ближе к средним оборотам. Но всё равно у гоночного двигателя сугубо верховой характер. Идеальный старт происходит примерно с 4000 оборотов при плавном включении сцепления и разгоне внатяг. А когда колёса, наконец, ловят надёжный зацеп — полный газ!

Короткие передачи выкручиваются моментально. К примеру, даже в самых медленных поворотах трассы в Сосновке обычно мчишь на третьей, реже — на второй, а на условном прямике старт-финиш у самых быстрых пилотов пятая уходит в отсечку. Кстати, это около 8000 оборотов. Иными словами, там, где моторы дорожных машин упираются в красную зону тахометра, форсированный двигатель Весты только начинает дышать полной грудью.

Если приспособиться, ускорение накатит такой волной, словно разгоняешься по сухому асфальту, а не по голому льду, на котором и стоять-то сложно. Ну а в случае ошибки с оборотами придётся помочь 1,6-литровому атмосфернику, резко и коротко топнув по педали сцепления, чтобы за это мгновение коленвал раскрутился без нагрузки до зоны эффективной тяги.

С рулёжкой — похожая история. Не нужно пытаться применять к Весте повседневные навыки: гоночная Лада на это отреагирует ленивыми и неуклюжими реакциями. Да и с ходовой поначалу нет ясности: вроде жестковато, но и крены есть. Скоростной автомобиль оживает, когда разбалованный ленивым уличным потоком и держаком повседневных шин мозг вскипает от страха улететь с дороги.

Ледовый седан требует от водителя особой техники управления. Под сброс газа и лёгкий рывок руля охотно выставляется в занос — зачастую уже этого хватает, чтобы сбить скорость на входе в вираж без применения тормозов. Параллельно идёт ювелирная работа с акселератором — нужно дать на колёса достаточно тяги, чтобы межколёсная блокировка протянула машину по траектории, и при этом не переборщить, дабы не потерять эффективный зацеп.

В той же Сосновке плоских участков почти нет: на 2,5 километрах дистанции спуски чередуются с подъёмами и перемежаются кривыми разной крутизны. Поэтому Vesta всё время находится как бы в состоянии полуполёта — перекладывается из одного скольжения в другое, подпрыгивает на перегибах рельефа и вжимается в полотно на приземлениях. И самое главное — за рулём это воспринимаешь совершенно нормально, поскольку доработанная Lada дарит потрясающее чувство контроля. Оригинальные пружинные подвески как раз и заточены на такие условия, заставляя «злые» покрышки максимально плотно вгрызаться в покрытие. При этом Vesta уже не кажется громоздкой и тряской — в бодром темпе седан плывёт над трассой с приятной упругостью.

Vesta от Lada Sport — инструмент, который заставляет иначе взглянуть на зимнюю езду и удивиться, какие резервы скорости может скрывать привычный с виду автомобиль. Но надо понимать: с такими серьёзными доработками путь на обычные дороги заказан, а легально получить госномера на «боевой» аппарат в России пока невозможно. Поэтому отдачу от вложенных в его постройку денег можно будет получить только на закрытых трассах. Но ведь это и есть правильный путь во взрослый автоспорт.

Готовы отдать почти 3 миллиона за автомобиль для зимних гонок?

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