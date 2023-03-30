Lada Vesta для гонок по льду: сколько она стоит, из чего сделана и как едет

В общедоступной линейке Lada Vesta высшую ступень формально занимает дерзкая версия Sport со 145-сильным двигателем и доработанным шасси. Однако в цехах дочерней компании Lada Sport рождаются и более смелые проекты на базе флагманской модели, которые не встретишь в шоуруме дилерского центра. Мы смогли познакомиться и даже поездить на одной из «секретных» машин и разобрались, сколько стоит постройка гоночной Лады.
Речь про специальную Весту, которая создавалась для собственных ледовых гонок АвтоВАЗа, которые проходят на полигоне предприятия в Сосновке. И на этом треке боевой седан феноменально быстр. Ведь проектировали машину без оглядки на официальные регламенты и прочие искусственные ограничения какой-то конкретной автоспортивной дисциплины. Инженеры выполняли конкретную узкую задачу — строили на основе серийного продукта идеальный автомобиль для ледовых состязаний.
В итоге изменения затронули едва ли не все основные компоненты машины, что сказалось на итоговой цене. Если гражданская Vesta Sport по прайс-листу стоит от 1,6 миллиона рублей (правда, ещё в дорестайлинговом варианте), то «боевой» седан в обновлённом оформлении NG потянет примерно на 2,9 миллиона рублей! При этом представители Lada Sport не разглашают подробную смету подготовки автомобиля. И это нормально: в конструкции гоночной модификации использованы уникальные узлы и фирменные ноу-хау, которые в обычном магазине не купишь. Да и саму машину человеку с улицы приобрести невозможно.
Но не отчаивайтесь! Ведь быстрые Лады для зимы — давно не новость. И многие из них строят как раз на компонентах из магазинов и тюнинг-ателье. Поэтому мы виртуально раскидали эксклюзивную Весту на запчасти, чтобы приблизительно посчитать, во сколько обойдётся постройка сопоставимой по скорости машины при условии использования серийных или заказных компонентов со стороны. В этом нам помогли друзья из санкт-петербургской профессиональной команды F-motors Rally Team, которая занимается постройкой, обслуживанием и гоночным сопровождением автомобилей для ралли и других автоспортивных дисциплин.
Для начала — панорама! Нажимайте на точки, чтобы узнать все подробности о начинке самой быстрой Lada Vesta.
Как видите, список скрытых от глаз функциональных изменений немаленький. Вот почему гоночная Vesta мчит по голому льду быстрее, чем многие гражданские автомобили ездят по асфальту. А системы стабилизации или хотя бы АБС здесь нет. Поэтому доработки кабины свелись, главным образом, к заботе о безопасности пилота и штурмана.
Задний диван, обшивки дверей, напольный ковёр и шумоизоляция удалены, чтобы снизить массу и освободить пространство для развитого каркаса безопасности. Вместо обычных сидений установлены глубокие и жёсткие «ковши» с пятиточечными ремнями. Передняя панель обшита небликующим материалом, а для общения экипажа предусмотрено переговорное устройство с подключением к шлемам. Стандартный руль заменён на спортивный, обшитый замшей бублик.
Для удобства мы собрали все траты в одну таблицу
|Статья расходов
|Сумма
|Доработка двигателя
|от 170 000 руб.
|Доработка трансмиссии
|от 300 000 руб.
|Гоночная подвеска
|от 500 000 руб.
|Спортивные колёса (1 шт.)
|от 48 000 руб.
|Доработка тормозной системы
|от 100 000 руб.
|Гоночный топливный бак
|от 20 000 руб.
|Каркас безопасности
|от 200 000 руб.
|Спортивное сиденье
|от 25 000 руб.
|Кронштейны для установки кресла
|от 5000 руб.
|Ремни безопасности
|от 13 000 руб.
|Спортивный руль
|от 14 000 руб.
|Гоночная приборная панель и дополнительные переключатели
|от 20 000 руб.
|Работы по кузову и прочее
|около 800 000 руб.
По грубым прикидкам, только на доработку шасси и силового агрегата придётся потратить не меньше 1,4 миллиона рублей. Ещё примерно в половину этой суммы обойдутся работы по подготовке кузова и прочие мелочи. И если учесть, что базовая версия Весты сейчас стоит около 1,1 миллиона рублей, то итоговая смета постройки такой машины легко перевалит за три миллиона рублей. А надо ли оно? Если любите гонять по льду на переднем приводе — то да!
Как такая машина может ехать
Человека, далёкого от гонок, Vesta удивит бесконечными неудобствами. Протискиваешься через клетку каркаса безопасности, а внутри грохочет выпуск, по кузову расходятся ощутимые вибрации — без переговорного устройства общаться с напарником невозможно. Зато кресло регулируется по длине, а руль по высоте — это позволяет слегка оптимизировать посадку, хотя она в любом случае будет низкой и строго вертикальной.
Выжав левую педаль, лучше подождать несколько секунд и только потом включать первую передачу. И всё равно она врубается с характерным металлическим лязгом, а машина даже слегка дёргается. Синхронизаторы в гоночной коробке ради надёжности меняют на кулачковые муфты, что в теории позволяет переключаться ударно — без сцепления. Но этот приём гонщики используют только в экстренных ситуациях, когда обстановка требует отчаянных мер.
Придётся приспосабливаться и к старту с места. Если перекрутить мотор и резко включить сцепление, то даже «злые» шины с шипом 4,5 мм не смогут зацепиться за лёд — вся энергия уйдёт в бесполезную пробуксовку. А стоит пожадничать с оборотами, двигатель просядет под большой нагрузкой.
Одной из важнейших доработок спортивной Лады к сезону 2023 года стали распределительные валы с изменённым профилем кулачков, сместившие сектор максимального крутящего момента ближе к средним оборотам. Но всё равно у гоночного двигателя сугубо верховой характер. Идеальный старт происходит примерно с 4000 оборотов при плавном включении сцепления и разгоне внатяг. А когда колёса, наконец, ловят надёжный зацеп — полный газ!
Короткие передачи выкручиваются моментально. К примеру, даже в самых медленных поворотах трассы в Сосновке обычно мчишь на третьей, реже — на второй, а на условном прямике старт-финиш у самых быстрых пилотов пятая уходит в отсечку. Кстати, это около 8000 оборотов. Иными словами, там, где моторы дорожных машин упираются в красную зону тахометра, форсированный двигатель Весты только начинает дышать полной грудью.
Если приспособиться, ускорение накатит такой волной, словно разгоняешься по сухому асфальту, а не по голому льду, на котором и стоять-то сложно. Ну а в случае ошибки с оборотами придётся помочь 1,6-литровому атмосфернику, резко и коротко топнув по педали сцепления, чтобы за это мгновение коленвал раскрутился без нагрузки до зоны эффективной тяги.
С рулёжкой — похожая история. Не нужно пытаться применять к Весте повседневные навыки: гоночная Лада на это отреагирует ленивыми и неуклюжими реакциями. Да и с ходовой поначалу нет ясности: вроде жестковато, но и крены есть. Скоростной автомобиль оживает, когда разбалованный ленивым уличным потоком и держаком повседневных шин мозг вскипает от страха улететь с дороги.
Ледовый седан требует от водителя особой техники управления. Под сброс газа и лёгкий рывок руля охотно выставляется в занос — зачастую уже этого хватает, чтобы сбить скорость на входе в вираж без применения тормозов. Параллельно идёт ювелирная работа с акселератором — нужно дать на колёса достаточно тяги, чтобы межколёсная блокировка протянула машину по траектории, и при этом не переборщить, дабы не потерять эффективный зацеп.
В той же Сосновке плоских участков почти нет: на 2,5 километрах дистанции спуски чередуются с подъёмами и перемежаются кривыми разной крутизны. Поэтому Vesta всё время находится как бы в состоянии полуполёта — перекладывается из одного скольжения в другое, подпрыгивает на перегибах рельефа и вжимается в полотно на приземлениях. И самое главное — за рулём это воспринимаешь совершенно нормально, поскольку доработанная Lada дарит потрясающее чувство контроля. Оригинальные пружинные подвески как раз и заточены на такие условия, заставляя «злые» покрышки максимально плотно вгрызаться в покрытие. При этом Vesta уже не кажется громоздкой и тряской — в бодром темпе седан плывёт над трассой с приятной упругостью.
Vesta от Lada Sport — инструмент, который заставляет иначе взглянуть на зимнюю езду и удивиться, какие резервы скорости может скрывать привычный с виду автомобиль. Но надо понимать: с такими серьёзными доработками путь на обычные дороги заказан, а легально получить госномера на «боевой» аппарат в России пока невозможно. Поэтому отдачу от вложенных в его постройку денег можно будет получить только на закрытых трассах. Но ведь это и есть правильный путь во взрослый автоспорт.