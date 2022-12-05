Быстрая замена батарей на электромобилях: почему она оказалась никому не нужна

Кто и как сейчас меняет аккумуляторы

Вы будете удивлены, но такая процедура распространена в Китае. Например, молодой автопроизводитель NIO имеет в своём распоряжении более 1200 специальных станций, которые успели выполнить уже свыше 4 млн замен!

Одна станция занимает примерно три парковочных места. Выглядит она как бокс автомойки с пристройкой. Внутри находится подъёмник, а в помещении рядом хранятся и заряжаются аккумуляторы. Процесс полностью автоматизирован. Машина заезжает в бокс, специальный механизм выравнивает её положение, поднимает, отсоединяет аккумулятор, перемещает его на зарядку и возвращается с новым. Процедура замены занимает около 3–5 минут.