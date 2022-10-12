Был автомобиль с таким званием или нет? Викторина для любителей номенклатуры

Каких только названий не бывает у автомобилей. Некоторые называют в честь природных явлений, некоторые — в честь деревьев, а некоторым присваивают непонятные индексы, для расшифровки которых нужен отдельный справочник. Но некоторые машины называют в честь профессий, званий или должностей. Например, свежий Aurus Komendant. Вдохновившись самым роскошным внедорожником России, мы решили проверить, помните ли вы ещё машины с «должностными» названиями.