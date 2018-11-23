Два невыпущенных McLaren оказались в свободной продаже

​​Компании SsangYong предрекли уход из России

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Корейская марка SsangYong практически ушла с российского рынка. Как сообщает издание Авторевю, на всю Россию осталось не более десятка новых автомобилей, а московские дилеры распродали последние машины ещё летом.

  • В 2014 году SsangYong уже сворачивал поставки своих автомобилей в нашу страну на два года, но их дистрибьютор, компания Sollers, официциально не объявлял об этом.

  • В 2016 году автомобили SsangYong снова поступили в продажу. К нам привезли три кроссовера: Tivoli, Tivoli XLV и Actyon, но цены на машины корейской сборки оказались выше, чем у конкурентов.

  • В прошлом году на российском рынке продано 123 автомобиля SsangYong, а результат десяти месяцев 2018 года – 101 экземпляр.

Возобновлять поставки дистрибьютор Sollers пока не планирует, хотя дилерская сеть и официальный сайт ещё работают. Год назад обещали привезти рамный внедорожник SsangYong Rexton нового поколения, но процедура его сертификации в России ещё даже не запущена. Поэтому вероятность окончательного ухода корейской марки из нашей страны на данный момент чрезвычайно высока.

Жалеете о неудачах SsangYong в России?

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