Китайская BYD выпустила конкурента Теслы. У него может быть ДВС

Длина BYD Han составляет 4950 милли­метров, а коэффициент аэро­дина­миче­ского сопротив­ления — 0,233. У Tesla Model S эти же показатели равняются 4978 мм и 0,24 соответ­ственно. Как и Тесла, новый «китаец» оснащён выдвиж­ными дверными ручками и большим планшетом в салоне.

BYD Han в версии EV имеет две модификации — с одним электро­мотором мощностью 218 л.с., располо­женным сзади, а также с двумя двигателями — 222-сильным на передней оси и 272-сильным — на задней. Запас хода самой мощной версии состав­ляет 450 километров.