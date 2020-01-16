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Китайская BYD выпустила конкурента Теслы. У него может быть ДВС

Новости

Николай Андреев

Китайская компания BYD показала флагманский седан Han. Он получил две версии с разной внеш­ностью и разными силовыми агрегатами: электри­ческую EV и гибридную PHEV с возмож­ностью зарядки батарей от внешней сети.

BYD Han EV
BYD Han EV. Фото: Autohome
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BYD Han EV

  • Длина BYD Han составляет 4950 милли­метров, а коэффициент аэро­дина­миче­ского сопротив­ления — 0,233. У Tesla Model S эти же показатели равняются 4978 мм и 0,24 соответ­ственно. Как и Тесла, новый «китаец» оснащён выдвиж­ными дверными ручками и большим планшетом в салоне.

  • BYD Han в версии EV имеет две модификации — с одним электро­мотором мощностью 218 л.с., располо­женным сзади, а также с двумя двигателями — 222-сильным на передней оси и 272-сильным — на задней. Запас хода самой мощной версии состав­ляет 450 километров.

  • Гибридный BYD Han PHEV можно отличить по передней части кузова с большой радиаторной решёткой. Он оснащён 189-сильным двух­литровым турбо­мотором и сразу тремя электро­моторами. Суммарная мощность силовой установки состав­ляет 476 л.с., а до 100 км/ч седан разгоня­ется за 3,9 секунды.

Живьём BYD Han впервые представят на авто­салоне в Пекине в апреле. В продажу на китайском рынке седан поступит до конца 2020 года.

Новый убийца Теслы?

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