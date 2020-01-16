Китайская BYD выпустила конкурента Теслы. У него может быть ДВС
Николай Андреев
Китайская компания BYD показала флагманский седан Han. Он получил две версии с разной внешностью и разными силовыми агрегатами: электрическую EV и гибридную PHEV с возможностью зарядки батарей от внешней сети.
Длина BYD Han составляет 4950 миллиметров, а коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,233. У Tesla Model S эти же показатели равняются 4978 мм и 0,24 соответственно. Как и Тесла, новый «китаец» оснащён выдвижными дверными ручками и большим планшетом в салоне.
BYD Han в версии EV имеет две модификации — с одним электромотором мощностью 218 л.с., расположенным сзади, а также с двумя двигателями — 222-сильным на передней оси и 272-сильным — на задней. Запас хода самой мощной версии составляет 450 километров.
Гибридный BYD Han PHEV можно отличить по передней части кузова с большой радиаторной решёткой. Он оснащён 189-сильным двухлитровым турбомотором и сразу тремя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 476 л.с., а до
100 км/чседан разгоняется за 3,9 секунды.
Живьём BYD Han впервые представят на автосалоне в Пекине в апреле. В продажу на китайском рынке седан поступит до конца 2020 года.