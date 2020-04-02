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Китайские электромобили получат батареи, выдерживающие забивание гвоздей

Новости

Николай Андреев

Компания BYD представила новый литий-ионный аккуму­лятор для электро­мобилей, который называется Blade Battery. По словам разработ­чиков, батарея имеет превос­ходную безопас­ность и она не воспламе­няется, даже если забить в неё гвозди.

  • Blade Battery относится к типу литий-железо­фосфатных батарей (LFP) и обладает новой схемой соеди­нения отдельных ячеек в единый блок. Все детали защищены от пере­грева, а плотность повышена на 50 процентов по сравнению с использу­емыми сейчас аккумуляторами.

На пробитый гвоздём аккумулятор выливали яйцо для демонстрации нагрева. Слева: самая распространённая литий-ионная батарея, которая нагрелась до 500 градусов Цельсия и взорвалась. В центре: литий-железофосфатный блок прошлого поколения — он нагрелся до 400 градусов без взрыва, поджарив яйцо. Справа: Blade Battery, сохранившая температуру 60 градусов.
BYD Blade Battery
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На пробитый гвоздём аккумулятор выливали яйцо для демонстрации нагрева. Слева: самая распространённая литий-ионная батарея, которая нагрелась до 500 градусов Цельсия и взорвалась. В центре: литий-железофосфатный блок прошлого поколения — он нагрелся до 400 градусов без взрыва, поджарив яйцо. Справа: Blade Battery, сохранившая температуру 60 градусов.

  • Новый аккумулятор сравнивали с прочими литий-ионными батареями: их гнули, резали, нагре­вали в печи до 300 градусов и пере­заряжали на 260 процентов. Во время жёстких испытаний Blade Battery не воспламе­нилась ни разу.

  • Первым аккумулятор Blade Battery получит седан BYD Han EV. Он представ­лен в двух модифи­кациях — с одним электро­мотором мощностью 218 л.с., располо­женным сзади, а также с двумя двига­телями: 222-сильным на передней оси и 272-сильным сзади. Самая мощная версия проезжает на одной зарядке до 450 кило­метров.

  • BYD Han EV поступит в продажу на китайском рынке до конца 2020 года. В компании заявили, что аккуму­лятором Blade Battery заинтересо­вались и другие автопроизводители.

Теперь электромобили победят машины с ДВС?

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