Китайские электромобили получат батареи, выдерживающие забивание гвоздей

Новый аккумулятор сравнивали с прочими литий-ионными батареями: их гнули, резали, нагре­вали в печи до 300 градусов и пере­заряжали на 260 процентов. Во время жёстких испытаний Blade Battery не воспламе­нилась ни разу.

Первым аккумулятор Blade Battery получит седан BYD Han EV. Он представ­лен в двух модифи­кациях — с одним электро­мотором мощностью 218 л.с., располо­женным сзади, а также с двумя двига­телями: 222-сильным на передней оси и 272-сильным сзади. Самая мощная версия проезжает на одной зарядке до 450 кило­метров.