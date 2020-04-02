Китайские электромобили получат батареи, выдерживающие забивание гвоздей
Николай Андреев
Компания BYD представила новый литий-ионный аккумулятор для электромобилей, который называется Blade Battery. По словам разработчиков, батарея имеет превосходную безопасность и она не воспламеняется, даже если забить в неё гвозди.
Blade Battery относится к типу литий-железофосфатных батарей (LFP) и обладает новой схемой соединения отдельных ячеек в единый блок. Все детали защищены от перегрева, а плотность повышена на 50 процентов по сравнению с используемыми сейчас аккумуляторами.
Новый аккумулятор сравнивали с прочими литий-ионными батареями: их гнули, резали, нагревали в печи до 300 градусов и перезаряжали на 260 процентов. Во время жёстких испытаний Blade Battery не воспламенилась ни разу.
Первым аккумулятор Blade Battery получит седан BYD Han EV. Он представлен в двух модификациях — с одним электромотором мощностью 218 л.с., расположенным сзади, а также с двумя двигателями: 222-сильным на передней оси и 272-сильным сзади. Самая мощная версия проезжает на одной зарядке до 450 километров.
BYD Han EV поступит в продажу на китайском рынке до конца 2020 года. В компании заявили, что аккумулятором Blade Battery заинтересовались и другие автопроизводители.