BYD готовится выйти на рынок премиальных электрокаров с кроссовером за 200 тысяч долларов

Материал по теме
Компания BYD показала электрического конкурента Гелендвагена, но пока только в камуфляже
Ввоз автомобилей в Россию через Владивосток вырос на 66%
Кирилл Малышев
Китайский концерн BYD презентует свой люксовый суббренд Yangwang в январе-марте 2023 года. Такое заявление сделали представители автоконцерна на пресс-конференции в Шанхае. Первенцем суббренда станет кроссовер стоимостью 200 тысяч долларов, пишет Nikkei.
Первенцем марки YangWang станет большой электрический внедорожник. Машину оснастят четырьмя электромоторами. В топовой комплектации его стоимость будет приближаться к 1,5 миллиона юаней (200 тысяч долларов). По проходимости и другим характеристикам машина не должна уступать Гелендвагену.
Фото на обложке: bigasia.ru