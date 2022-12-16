BYD готовится выйти на рынок премиальных электрокаров с кроссовером за 200 тысяч долларов

До сих пор основные продажи BYD были в сегменте от 100 000 до 200 000 юаней (от 0,9 до 1,8 миллиона рублей). Все модели нового бренда будут электромобилями и гибридами. От выпуска чисто бензиновых машин BYD отказался ещё в апреле.

Первенцем марки YangWang станет большой электрический внедорожник. Машину оснастят четырьмя электромоторами. В топовой комплектации его стоимость будет приближаться к 1,5 миллиона юаней (200 тысяч долларов). По проходимости и другим характеристикам машина не должна уступать Гелендвагену.