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BYD готовится выйти на рынок премиальных электрокаров с кроссовером за 200 тысяч долларов
Новости

Кирилл Малышев

Китайский концерн BYD презентует свой люксовый суббренд Yangwang в январе-марте 2023 года. Такое заявление сделали представители автоконцерна на пресс-конференции в Шанхае. Первенцем суббренда станет кроссовер стоимостью 200 тысяч долларов, пишет Nikkei.

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  • Новая марка позволит компании расширить клиентскую базу и получать больше добавленной стоимости на каждом проданном автомобиле. Yangwang станет конкурентом бренду Hongqi, принадлежащему другому китайскому автогиганту FAW.
  • До сих пор основные продажи BYD были в сегменте от 100 000 до 200 000 юаней (от 0,9 до 1,8 миллиона рублей). Все модели нового бренда будут электромобилями и гибридами. От выпуска чисто бензиновых машин BYD отказался ещё в апреле.

Первенцем марки YangWang станет большой электрический внедорожник. Машину оснастят четырьмя электромоторами. В топовой комплектации его стоимость будет приближаться к 1,5 миллиона юаней (200 тысяч долларов). По проходимости и другим характеристикам машина не должна уступать Гелендвагену.

Сколько вы готовы заплатить за китайскую машину?

Фото на обложке: bigasia.ru

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