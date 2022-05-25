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BYD готовит самый дорогой внедорожник Китая

Новости

Кирилл Малышев

Китайская компания BYD в конце года собирается запустить свой люксовый суббренд. Называться он будет Xingkong, что в переводе означает «звёздное небо», сообщает Carnewschina.

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  • Первые новости о премиальной марке в составе BYD появились в прошлом году. Рыночный дебют новых машин состоится в I квартале 2023 года. Руководить брендом Xingkong, по предварительной информации, назначат нынешнего директора по маркетингу и продажам марки Denza Ху Сяоцина.
  • Для люксового подразделения анонсированы два внедорожника. Их предложат в виде подзаряжаемых гибридов и чистых электромобилей. Стоить они будут от 800 000 до 1 500 000 юаней (от 122,3 тысячи до 229,3 тысячи долларов). Верхняя планка цены окажется выше, чем сейчас просят за самые дорогие китайские кроссоверы марки Hongqi, которую называют «китайским Аурусом».
  • Презентовать логотип и название нового бренда BYD собирается в III квартале. Первенца рассекретят ближе к зиме. Пока есть только его шпионские фотографии. И это не замаскированный готовый автомобиль, а тестовый «мул» — носитель агрегатов под временным кузовом.

В апреле марка BYD объявила об отказе от выпуска чисто бензиновых машин. Отныне все сходящие с конвейеров модели являются гибридами или электрокарами. На такой шаг производитель пошёл на фоне устойчивого роста спроса на «зелёные» автомобили в Китае.

Какой «люкс» вы бы предпочли при наличии денег на него?

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