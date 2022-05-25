BYD готовит самый дорогой внедорожник Китая

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Кирилл Малышев
Китайская компания BYD в конце года собирается запустить свой люксовый суббренд. Называться он будет Xingkong, что в переводе означает «звёздное небо», сообщает Carnewschina.
В апреле марка BYD объявила об отказе от выпуска чисто бензиновых машин. Отныне все сходящие с конвейеров модели являются гибридами или электрокарами. На такой шаг производитель пошёл на фоне устойчивого роста спроса на «зелёные» автомобили в Китае.