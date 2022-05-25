BYD готовит самый дорогой внедорожник Китая

Для люксового подразделения анонсированы два внедорожника. Их предложат в виде подзаряжаемых гибридов и чистых электромобилей. Стоить они будут от 800 000 до 1 500 000 юаней (от 122,3 тысячи до 229,3 тысячи долларов). Верхняя планка цены окажется выше, чем сейчас просят за самые дорогие китайские кроссоверы марки

Hongqi

, которую называют «китайским Аурусом».