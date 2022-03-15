BYD готовит конкурента Tesla Model 3 и кроссовер Corvette
Дмитрий Елизаров
Китайская компания BYD планирует вывести на домашний рынок две новинки в разных классах. Об этом свидетельствуют регистрационные данные местного министерства промышленности, на которые ссылается издание CarNewsChina. Кроссовер назовут именем, которое с китайского на английский издание переводит как Corvette или Frigate, а его силовая установка окажется гибридной. При этом четырёхдверный BYD Seal станет прямым конкурентом Tesla Model 3 в Китае. Дебют обеих новинок намечен на апрельскую выставку в Шанхае.
- При габаритах 4820х1920х1750 миллиметров и колёсной базе 2820 миллиметров BYD Corvette 07 практически идентичен по размерам кроссоверу Kia Sorento. В оформлении его внешности, судя по фото, применена новая для марки концепция Dragon Face с оригинальной оптикой и массивной решёткой радиатора. Изображения интерьера пока не опубликованы.
- Ожидается, что BYD Corvette 07 оснастят гибридной силовой установкой, которую составят из 1,5-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Развивать они будут 139 и 197 л.с. соответственно. Совокупная отдача моторов не уточняется, но уже известно, что кроссовер получит систему полного привода.
- Corvette 07 должен стать родоначальником целой новой линейки моделей, которые будут называть в честь разных типов кораблей. В свою очередь, BYD Seal продолжит линию, заданную хэтчбеком Dolphin, так как получит не только ту же платформу, но и имя, ассоциирующееся с морскими животными (seal — с англ. «тюлень»). Эта четырёхдверка, в отличие от кроссовера, выйдет на рынок с тремя вариантами силовых установок.
- Базовая получит один электромотор на задней оси, развивающий до 204 л.с., для средней отдачу увеличат до 312 л.с., а самый дорогой BYD Seal планируется оснащать двумя электромоторами, совокупно обеспечивающими до 421 л.с. 4,8-метровый седан с колёсной базой 2920 миллиметров окажется чуть крупнее основного конкурента Tesla Model 3 (хотя внешне отдалённо напоминает Porsche Taycan) и, как ожидается, будет дешевле. Иные технические характеристики пока не называются.
У марки BYD имеется ещё один потенциальный конкурент одного из электрокаров Tesla — большой седан Han, который базируется на той же архитектуре, что и Dolphin. В начале февраля сообщалось, что благодаря некоторым техническим усовершенствованиям 85‑киловаттной батареи запас хода Han удалось увеличить до максимальных 715 километров.