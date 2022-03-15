BYD готовит конкурента Tesla Model 3 и кроссовер Corvette

Corvette 07 должен стать родоначальником целой новой линейки моделей, которые будут называть в честь разных типов кораблей. В свою очередь, BYD Seal продолжит линию, заданную хэтчбеком Dolphin, так как получит не только ту же платформу, но и имя, ассоциирующееся с морскими животными (seal

— с англ.

«тюлень»). Эта четырёхдверка, в отличие от кроссовера, выйдет на рынок с тремя вариантами силовых установок.