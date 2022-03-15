«Доступные» версии Mercedes-AMG GT 63 прошли обновление

BYD готовит конкурента Tesla Model 3 и кроссовер Corvette

Новости

Дмитрий Елизаров

Китайская компания BYD планирует вывести на домашний рынок две новинки в разных классах. Об этом свидетельствуют регистрационные данные местного министерства промышленности, на которые ссылается издание CarNewsChina. Кроссовер назовут именем, которое с китайского на английский издание переводит как Corvette или Frigate, а его силовая установка окажется гибридной. При этом четырёхдверный BYD Seal станет прямым конкурентом Tesla Model 3 в Китае. Дебют обеих новинок намечен на апрельскую выставку в Шанхае.

Читайте нас в Дзене!
1/5

Кроссовер BYD Corvette 07

  • При габаритах 4820х1920х1750 миллиметров и колёсной базе 2820 миллиметров BYD Corvette 07 практически идентичен по размерам кроссоверу Kia Sorento. В оформлении его внешности, судя по фото, применена новая для марки концепция Dragon Face с оригинальной оптикой и массивной решёткой радиатора. Изображения интерьера пока не опубликованы.
  • Ожидается, что BYD Corvette 07 оснастят гибридной силовой установкой, которую составят из 1,5-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Развивать они будут 139 и 197 л.с. соответ­ственно. Совокупная отдача моторов не уточняется, но уже известно, что кроссовер получит систему полного привода.
  • Corvette 07 должен стать родоначальником целой новой линейки моделей, которые будут называть в честь разных типов кораблей. В свою очередь, BYD Seal продолжит линию, заданную хэтчбеком Dolphin, так как получит не только ту же платформу, но и имя, ассоциирующееся с морскими животными (seal — с англ. «тюлень»). Эта четырёхдверка, в отличие от кроссовера, выйдет на рынок с тремя вариантами силовых установок.
  • Базовая получит один электромотор на задней оси, развивающий до 204 л.с., для средней отдачу увеличат до 312 л.с., а самый дорогой BYD Seal планируется оснащать двумя электромоторами, совокупно обеспечивающими до 421 л.с. 4,8-метровый седан с колёсной базой 2920 миллиметров окажется чуть крупнее основного конкурента Tesla Model 3 (хотя внешне отдалённо напоминает Porsche Taycan) и, как ожидается, будет дешевле. Иные технические характеристики пока не называются.

У марки BYD имеется ещё один потенциальный конкурент одного из электрокаров Tesla — большой седан Han, который базируется на той же архитектуре, что и Dolphin. В начале февраля сообщалось, что благодаря некоторым техническим усовершенствованиям 85‑киловаттной батареи запас хода Han удалось увеличить до максимальных 715 километров.

Уже готовы рассматривать китайский электрокар к покупке?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я