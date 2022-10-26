BYD тестирует новый внедорожник: он может стать самым дорогим в Китае

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Китайская компания BYD представила три электрокара для Европы
Электрокары российской марки Evolute появились в продаже
Дмитрий Елизаров
Компания BYD вывела на тесты новый внедорожник: шпионские фото прототипа публикует AutoHome. Ожидается, что вместе с моделью дебютирует новая платформа BYD, разработанная специально для премиальной линейки. Сам же внедорожник, как сообщалось ранее, может стать самым дорогим серийным автомобилем Китая.
Технически самым дорогим китайским автомобилем считается гиперкар Hongqi S9, который стоит около полутора миллионов долларов. Однако его производством занимается специально созданная компания в Италии, а тираж будет строго ограничен.