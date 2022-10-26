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BYD тестирует новый внедорожник: он может стать самым дорогим в Китае
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Дмитрий Елизаров

Компания BYD вывела на тесты новый внедорожник: шпионские фото прототипа публикует AutoHome. Ожидается, что вместе с моделью дебютирует новая платформа BYD, разработанная специально для премиальной линейки. Сам же внедорожник, как сообщалось ранее, может стать самым дорогим серийным автомобилем Китая.

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  • Угловатой внешностью прототип напоминает целый ряд моделей. Это серийные внедорожники из Европы наподобие Mercedes-Benz G-класса или Land Rover Defender, а также ещё не рассекреченные до конца проекты компании Chery. Рубленые формы пятидверки дополнены кожухом для запасного колеса на пятой двери и массивной радиаторной решёткой.
  • При этом сама решётка, вероятнее всего, будет играть декоративную роль. Ранее BYD отказалась от производства автомобилей с традиционными ДВС, и новинка получит батарейный привод. Предположительно, вместе с внедорожником компания выведет на рынок как новую электрическую архитектуру, так и ранее не представленную марку под названием Xingji.
  • Модели этого суббренда по одной из версий окажутся прямыми конкурентами известной премиальной марки из Китая Hongqi. Внедорожнику прочат цену в диапазоне от 800 тысяч до 1,5 миллиона юаней (6,65–12,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогой серийной моделью страны.

Технически самым дорогим китайским автомобилем считается гиперкар Hongqi S9, который стоит около полутора миллионов долларов. Однако его производством занимается специально созданная компания в Италии, а тираж будет строго ограничен.

На что больше похож этот новый внедорожник BYD?

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