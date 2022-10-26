BYD тестирует новый внедорожник: он может стать самым дорогим в Китае

При этом сама решётка, вероятнее всего, будет играть декоративную роль. Ранее BYD отказалась от производства автомобилей с традиционными ДВС, и новинка получит батарейный привод. Предположительно, вместе с внедорожником компания выведет на рынок как новую электрическую архитектуру, так и ранее не представленную марку под названием Xingji.