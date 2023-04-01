Автогигант BYD продолжил наращивать долю и прибыль в Китае, несмотря на падение рынка

За первые два месяца этого года

BYD

захватил долю в 41 процент в сегменте гибридов и чистых электромобилей. У Теслы всего восемь процентов. Более того,

BYD

уже дважды за последнее время обходил

Volkswagen

и становился по итогам месяца самым продаваемым брендом в Китае.