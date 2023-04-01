Автогигант BYD продолжил наращивать долю и прибыль в Китае, несмотря на падение рынка

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Китайский автогигант BYD отчитался о сохранении положительной динамики своих показателей на местном рынке. Вынужденное снижение цен на автомобили компании не привело к потере прибыли из-за существенного роста продаж, пишет Reuters.
С начала года уже больше 40 автомобильных марок снизили цены в Китае. «Ценовые войны» вызваны падением спроса. Первыми пострадали модели с ДВС, вместо которых теперь всё чаще покупают электромобили. Затем трудности начались и у «электричек», на которые стали отменять субсидии и льготы.