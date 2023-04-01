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Автогигант BYD продолжил наращивать долю и прибыль в Китае, несмотря на падение рынка

Новости

Кирилл Малышев

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Китайский автогигант BYD отчитался о сохранении положительной динамики своих показателей на местном рынке. Вынужденное снижение цен на автомобили компании не привело к потере прибыли из-за существенного роста продаж, пишет Reuters.

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  • Ожидается, что за I квартал BYD увеличит продажи на 80 процентов, тогда как рынок в целом покажет минимальный рост или уйдёт в минус. При этом за аналогичный период прошлого года марка продемонстрировала прогресс на 200 процентов.
  • За первые два месяца этого года BYD захватил долю в 41 процент в сегменте гибридов и чистых электромобилей. У Теслы всего восемь процентов. Более того, BYD уже дважды за последнее время обходил Volkswagen и становился по итогам месяца самым продаваемым брендом в Китае.
  • За IV квартал 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 7,3 миллиарда юаней (1,061 миллиарда долларов). За тот же период 2021-го прибыль составила всего 602 миллиона юаней (87,5 миллиона долларов). Маржа за последний год выросла с 3,7 до 20,4 процента.

С начала года уже больше 40 автомобильных марок снизили цены в Китае. «Ценовые войны» вызваны падением спроса. Первыми пострадали модели с ДВС, вместо которых теперь всё чаще покупают электромобили. Затем трудности начались и у «электричек», на которые стали отменять субсидии и льготы.

Нам нужна марка BYD?

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