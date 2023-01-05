BYD представила внедорожник Yangwang U8: 1100 сил, танковый разворот и режим краба

Кроме того, новая система управления моторами обеспечит внедорожнику множество новых функций. К примеру, в случае пробоя шины электроника сможет распределять тягу и контролировать положение кузова таким образом, чтобы даже на спущенной покрышке можно было безопасно двигаться на скорости до 120 км/ч. Полноуправляемое шасси даст возможность U8 двигаться по диагонали — этот режим стал известен по GMC Hummer EV.