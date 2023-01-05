BYD представила внедорожник Yangwang U8: 1100 сил, танковый разворот и режим краба

Дмитрий Елизаров
Китайский концерн BYD презентовал новую марку Yangwang, под которой будет выпускать премиальные электромобили. Первенцем бренда станет хардкорный внедорожник U8 с четырьмя электромоторами общей отдачей 1100 л.с. и полноуправляемым шасси. Ожидаемая цена U8, по данным AutoHome, составит минимум 800 тысяч юаней (более 110 тысяч долларов), что может сделать внедорожник самым дорогим серийным электрокаром Китая. Кроме того, BYD показала и вторую модель новой марки — батарейный суперкар.
- Yangwang U8 получил рамную конструкцию и четыре электродвигателя. Каждый из них развивает 326 л.с. и 420 Нм крутящего момента, что обеспечвает время разгона до 100 км/ч за 3 секунды. Управляться двигатели будут независимо благодаря чему U8 сможет разворачиваться на месте.
- Кроме того, новая система управления моторами обеспечит внедорожнику множество новых функций. К примеру, в случае пробоя шины электроника сможет распределять тягу и контролировать положение кузова таким образом, чтобы даже на спущенной покрышке можно было безопасно двигаться на скорости до 120 км/ч. Полноуправляемое шасси даст возможность U8 двигаться по диагонали — этот режим стал известен по GMC Hummer EV.
- Предусмотрены также особые схемы работы силовой электроники для пересечения водных препятствий, движения по снегу или песку. Утверждается, что электроника реагирует на изменения дорожных условий в 100 раз быстрее стандартной механической системы полного привода.
- При длине 5,3 метра Yangwang U8 получил колёсную базу 3050 миллиметров. Тем самым он более чем на 300 миллиметров длиннее Toyota Land Cruiser 300. Внешность внедорожника формируется главным образом необычным решением «решётки радиатора» в сочетании с Н-образной оптикой и классическим силуэтом с угловатыми колёсными арками и 20-дюймовыми колёсами. Интерьер Yangwang U8 пока не продемонстрирован, но благодаря фотошпионам известно, что он получит два больших экрана.
- Когда именно стартуют продажи внедорожника, производитель пока не сообщает. Не уточняется также, составит ли ему пару при запуске вторая модель — электрический суперкар U9, также продемонстрированный во время дебюта U8. О нём известно лишь, что 100 км/ч U9 сможет набирать за 2 секунды и окажется дороже соплатформенного внедорожника.
Ранее стало известно, что BYD планирует сотрудничество с компанией Nvidia. Электромобили бренда получат доступ к облачному сервису этой фирмы, благодаря чему на их медиасистемах можно будет играть в видеоигры.