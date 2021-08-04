Китайская марка BYD представила новый электрохэтч от экс-дизайнера Audi и Lamborghini

Китайская компания BYD представила свой новый электрокар под названием Dolphin. Как уточняет CarNewsChina, он ориентирован на молодёжь и должен стать глобальной моделью. Вместе с Dolphin дебютировала новая платформа компании, а внешность для него нарисовали под руководством Вольфганга Эггера — ранее он был шеф-дизайнером целого ряда европейских марок, включая Audi, Lamborghini и Alfa Romeo.