Китайская марка BYD представила новый электрохэтч от экс-дизайнера Audi и Lamborghini

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Именитые автодизайнеры, которые бросили всё ради работы в Китае
Большой седан Toyota снимут с производства
Дмитрий Елизаров
Китайская компания BYD представила свой новый электрокар под названием Dolphin. Как уточняет CarNewsChina, он ориентирован на молодёжь и должен стать глобальной моделью. Вместе с Dolphin дебютировала новая платформа компании, а внешность для него нарисовали под руководством Вольфганга Эггера — ранее он был шеф-дизайнером целого ряда европейских марок, включая Audi, Lamborghini и Alfa Romeo.
В апреле BYD стала одной из четырёх автомобильных компаний со всего мира, которые попали в рейтинг ста самых влиятельных фирм на планете по мнению издания Time. Компанию BYD составили General Motors, Tesla и Volkswagen.