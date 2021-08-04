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Китайская марка BYD представила новый электрохэтч от экс-дизайнера Audi и Lamborghini

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Дмитрий Елизаров

Китайская компания BYD представила свой новый электрокар под названием Dolphin. Как уточняет CarNewsChina, он ориентирован на молодёжь и должен стать глобальной моделью. Вместе с Dolphin дебютировала новая платформа компании, а внешность для него нарисовали под руководством Вольфганга Эггера — ранее он был шеф-дизайнером целого ряда европейских марок, включая Audi, Lamborghini и Alfa Romeo.

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  • Новая стилистика дизайна электрических BYD именуется Marine Aesthetics и характеризуется ясными, чистыми линиями. При этом для Dolphin разработали два варианта оформления внешности — Dynamic и Neat, которые будут отличаться степенью развитости бамперов. Кроме того, для Dolphin предложат несколько разноцветных схем окраски кузова.
  • Новинка получилась достаточно компактной: при габаритах 4070х1770х1570 миллиметров BYD Dolphin по размерам уступает даже Lada Xray. Однако при этом у него несколько больше колёсная база, которая составляет 2,7 метра. Построен Dolphin на новой платформе концерна под названием e-platform 3.0, разработанной специально для электрокаров.
  • Пока для новинки предлагается единственная силовая установка с электромотором на 95 л.с. и 180 Нм крутящего момента. Но ёмкость аккумуляторов можно выбирать: есть версии с запасом хода на 300 и 400 километров по циклу NEDC. В салоне Dolphin применён необычно компактный экран панели приборов, а селектор трансмиссии встроен в ряд физических переключателей на центральной консоли.
  • Продавать Dolphin концерн BYD планирует исключительно онлайн с учётом его целевой аудитории. Ориентировочная цена — от 110 до 130 тысяч юаней (1,24–1,46 миллиона рублей), подробности будут объявлены в сентябре.

В апреле BYD стала одной из четырёх автомобильных компаний со всего мира, которые попали в рейтинг ста самых влиятельных фирм на планете по мнению издания Time. Компанию BYD составили General Motors, Tesla и Volkswagen.

Выбрали бы Lada Xray или такой вот электрохэтч?

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