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Новый премиальный внедорожник от BYD показали на официальных фото

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Дмитрий Елизаров

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Концерн BYD опубликовал официальные изображения прототипа большого внедорожника. Безымянная пока новинка запечатлена в камуфляже, но он не мешает разглядеть общую стилистику оформления внешности. Как пишет CarNewsChina, внедорожник станет первенцем нового суббренда BYD и конкурентом европейских премиальных моделей того же сегмента: на одном из фото прототип запечатлён стоящим впереди Mercedes-Benz G-класса.

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  • Общая угловатость кузова внедорожника сочетается с массивными бамперами, развитыми колёсными арками и глубокой выштамповкой на капоте. Решётка радиатора у прототипа глухая, что может говорить об электрической природе его силовой установки.
  • При прогнозируемой длине 5 метров и колёсной базе 2,8 метра новинка окажется компактнее как флагманского Yangwang U8 концерна BYD, так и рассекреченного недавно потенциального конкурента нового Haval H5 от Great Wall.
  • Ожидается, что комплектовать внедорожник будут как гибридными, так и полностью электрическими силовыми установками мощностью до 680 л.с. и запасом хода до 1200 километров. Новый BYD оснастят блокировками межколёсных дифференциалов в том или ином виде, но основой его конструкции, по предварительным данным, будет несущий кузов.

Предполагается, что первенец нового суббренда F получит достаточно высокую по меркам китайского рынка цену от 400 до 600 тысяч юаней (от 57 до 86 тысяч долларов). Однако флагманский Yangwang U8 может оказаться ещё дороже. Как сообщалось ранее, рыночная стоимость этого 1100-сильного внедорожника достигнет миллиона юаней.

Не слишком ли увлеклись внедорожниками в Китае?

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