Новый премиальный внедорожник от BYD показали на официальных фото

Ожидается, что комплектовать внедорожник будут как гибридными, так и полностью электрическими силовыми установками мощностью до 680 л.с.

и запасом хода до 1200 километров. Н

овый B

Y

D оснастят блокировками межколёсных дифференциалов в том или ином виде, но основой его конструкции, по предварительным данным, будет несущий кузов.