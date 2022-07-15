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BYD показала, как электрокар Seal почти поставил рекорд на «лосином тесте»

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Дмитрий Елизаров

Китайский концерн BYD опубликовал видеоролик, посвящённый электроседану Seal — в нём он под управлением пилота в гоночном шлеме среди прочего проезжает по коридору, который традиционно используется для тестов на манёвр уклонения (так называемых «лосиных тестов»). BYD заявила, что Seal прошёл коридор со скоростью 83,5 км/ч. Как уточняет издание Autoevolution, это почти рекорд: быстрее всех это удалось сделать одной из модификаций Citroen Xantia ещё в 1999 году. Результат этой модели составил 85 км/ч.

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  • По мнению BYD, залогом управляемости Seal стала конструкция платформы с применением технологии cell-to-body (CTB). Она подразумевает интеграцию аккумуляторных ячеек в силовую структуру кузова. Кроме того, эта технология обеспечивает снижение веса и более эффективную изоляцию от дорожных вибраций. Дополнительную роль сыграла фирменная система распределения тяги.
  • 4,8-метровый седан BYD Seal сопоставим по габаритам с Tesla Model 3 и оснащается несколькими вариантами силовых установок с отдачей до 517 л.с., что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальный запас хода — 700 километров.

Не исключено, публикация видео обусловлена намерением BYD расширить своё присутствие в электрическом сегменте европейского авторынка. Ранее компания официально отказалась от разработки новых моделей с ДВС, решив сконцентрироваться только на батарейном транспорте.

Верите, что такое вообще возможно?

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