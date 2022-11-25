Показан логотип будущего российского электромобиля «Атом»

Компания BYD показала электрического конкурента Гелендвагена, но пока только в камуфляже
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Дмитрий Елизаров

Концерн BYD опубликовал серию фотографий внедорожника, который выйдет на рынок Китая под именем Yangwang R1 и будет позиционироваться как электрический конкурент Mercedes-Benz G-класса. Как пишет CarNewsChina, запуск новинки намечен на первую половину следующего года, при этом Yangwang может стать самостоятельным премиальным брендом в составе концерна.

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  • На официальных снимках прототип электрокара укрыт плотным камуфляжем. Тем не менее, хорошо заметно, что он получил угловатые обводы кузова и мощные колёсные арки. Экстерьер BYD Yangwang R1 выполнен в стиле, традиционном для самых именитых внедорожников наподобие того же Mercedes-Benz G-класса или Land Rover Defender. Кроме того, новинка от BYD получит узкую оптику и три характерных выступа на крыше — возможно, там спрячут компоненты системы полуавтономного управления либо блоки дополнительного освещения.
  • BYD планирует укомплектовать будущий внедорожник четырьмя электромоторами — по одному на каждое колесо. Тем самым электрокар получит не только полный привод, но и возможность имитации блокировок дифференциалов, а также управления вектором тяги. Чтобы подчеркнуть его возможности, несколько снимков будущей новинки компания сделала в откровенно внедорожных условиях.

Yangwang может со временем перевоплотиться в самостоятельный бренд, под которым компания будет выпускать премиальные электрокары. Ожидается, что основным конкурентом марки станет Hongqi, а сами электрокары могут оказаться самыми дорогими серийными машинами Китая. Ранее сообщалось, что их цена будет укладываться в диапазон от 800 тысяч до 1,5 миллиона юаней (примерно 6,6–12,5 миллиона рублей).

Все внедорожники должны быть похожи на Land Rover Defender?

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