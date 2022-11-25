Компания BYD показала электрического конкурента Гелендвагена, но пока только в камуфляже

На официальных снимках прототип электрокара укрыт плотным камуфляжем. Тем не менее, хорошо заметно, что

он получил угловатые обводы кузова и мощные колёсные арки. Экстерьер BYD Yangwang R1

выполнен в стиле, традиционном для самых именитых внедорожников наподобие того же Mercedes-Benz G-класса или Land Rover Defender. Кроме того,

новинка от BYD получит узкую оптику и три характерных выступа на крыше — возможно, там спрячут компоненты системы полуавтономного управления либо блоки дополнительного освещения.