Опубликованы тизеры внедорожника BYD за 200 000 долларов, который рассекретят 5 января

Первый тизер демонстрирует фрагмент передней части кузова. Здесь «точечный» узор решётки радиатора переходит в точно такой же рисунок ходовых огней. Сама фара интересной формы: с ещё несколькими LED -линиями габариток и наплывом в верхней части.

На массивном корпусе бокового зеркала установлены двойной указатель поворота и декоративные накладки. Задние фонари подняты высоко наверх и имеют L -образную форму. Заднее боковое окно, судя по тизеру, закрыто какой-то накладкой с горизонтальными планками.

Внедорожник Yangwang ранее показали на официальных снимках в камуфляже. У него брутальный угловатый дизайн, угловатые колёсные арки и запасное колесо на пятой двери. Предполагается, что он получит четыре электромотора и не будет уступать по характеристикам Гелендвагену.