Опубликованы тизеры внедорожника BYD за 200 000 долларов, который рассекретят 5 января

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Компания BYD показала электрического конкурента Гелендвагена, но пока только в камуфляже
В Китае представили доступный седан Changan Lamore: два огромных экрана и турбомотор
Кирилл Малышев
Компания BYD обнародовала три тизера первой модели марки Yangwang. Ей станет электрический внедорожник, претендующий на титул самой дорогой машины такого типа из Китая. Премьера состоится 5 января.
Внедорожник Yangwang ранее показали на официальных снимках в камуфляже. У него брутальный угловатый дизайн, угловатые колёсные арки и запасное колесо на пятой двери. Предполагается, что он получит четыре электромотора и не будет уступать по характеристикам Гелендвагену.