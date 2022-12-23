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Опубликованы тизеры внедорожника BYD за 200 000 долларов, который рассекретят 5 января
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Кирилл Малышев

Компания BYD обнародовала три тизера первой модели марки Yangwang. Ей станет электрический внедорожник, претендующий на титул самой дорогой машины такого типа из Китая. Премьера состоится 5 января.

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  • Первый тизер демонстрирует фрагмент передней части кузова. Здесь «точечный» узор решётки радиатора переходит в точно такой же рисунок ходовых огней. Сама фара интересной формы: с ещё несколькими LED-линиями габариток и наплывом в верхней части.
  • На массивном корпусе бокового зеркала установлены двойной указатель поворота и декоративные накладки. Задние фонари подняты высоко наверх и имеют L-образную форму. Заднее боковое окно, судя по тизеру, закрыто какой-то накладкой с горизонтальными планками.

Внедорожник Yangwang ранее показали на официальных снимках в камуфляже. У него брутальный угловатый дизайн, угловатые колёсные арки и запасное колесо на пятой двери. Предполагается, что он получит четыре электромотора и не будет уступать по характеристикам Гелендвагену.

Китайцы доросли до премиума?

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