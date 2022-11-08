BYD показал среднеразмерный гибридный кроссовер Frigate 07

Под капотом стоит наддувный двигатель 1.5 мощностью 139 л.с. Электромоторов может быть один (197 л.с.) или два (401 л.с.) в зависимости от типа привода

— переднего или полного. Ёмкость аккумулятора не указана, но его должно хватать на 200 километров пробега.