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BYD показал среднеразмерный гибридный кроссовер Frigate 07
Новости

Кирилл Малышев

Компания BYD рассекретила среднеразмерный кроссовер Frigate 07 длиной 4,8 метра. На машине установлен турбомотор 1.5, но большую часть времени она передвигается на электричестве. Стоить новинка будет в пересчёте на российскую валюту около 1,8 миллиона — 2,5 миллиона рублей.

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  • При габаритах 4820х1920х1750 миллиметров и колёсной базе 2820 миллиметров модель выступает в одном классе с Kia Sorento, а Chery Tiggo 8 Pro и недавно представленный в России Skywell ET5 немного компактнее. Внушительные размеры не побудили конструкторов поставить третий ряд: модель строго пятиместная.
  • Под капотом стоит наддувный двигатель 1.5 мощностью 139 л.с. Электромоторов может быть один (197 л.с.) или два (401 л.с.) в зависимости от типа привода — переднего или полного. Ёмкость аккумулятора не указана, но его должно хватать на 200 километров пробега.
  • На невысоких скоростях BYD Frigate 07 едет как электромобиль. ДВС запускается только для зарядки батарей. На трассе турбомотор начинает вращать передние колёса через сцепление и понижающий редуктор. Таким образом, кроссовер может быть последовательным или параллельным гибридом.
  • Максимальная скорость Frigate 07 вне зависимости от типа привода ограничена на отметке 180 км/ч. Трёхмоторная версия набирает сотню за 4,7 секунды. Переднеприводное исполнение весит 2140 килограммов, второй электромотор добавляет к массе 130 килограммов.
  • Сиденья и дверные карты отделаны кожей и замшей. На приборной панели слоями сочетаются несколько разных материалов отделки. Внутренние ручки открывания дверей выполнены в виде вращающихся раковин. Центральный дисплей обладает внушительной диагональю в 15,6 дюйма.
  • В списке оборудования, кроме прочего, указаны проекционный дисплей, фары с ходовыми огнями по краям решётки радиатора, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с функцией активного шумоподавления.

Ранее эта модель мелькала под названиями Corvette («Корвет») и Cruiser («Крейсер»), хотя не исключено, что всё это были лишь сложности перевода. Также в серии уже представлена модель Destroyer 05 («Эсминец»), а с морской темой перекликаются ещё BYD Dolphin и Seal («Дельфин» и «Тюлень»).

Какую схему вы бы предпочли при одинаковой цене?

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