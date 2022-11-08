BYD показал среднеразмерный гибридный кроссовер Frigate 07

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BYD тестирует новый внедорожник: он может стать самым дорогим в Китае
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Кирилл Малышев
Компания BYD рассекретила среднеразмерный кроссовер Frigate 07 длиной 4,8 метра. На машине установлен турбомотор 1.5, но большую часть времени она передвигается на электричестве. Стоить новинка будет в пересчёте на российскую валюту около 1,8 миллиона — 2,5 миллиона рублей.
Ранее эта модель мелькала под названиями Corvette («Корвет») и Cruiser («Крейсер»), хотя не исключено, что всё это были лишь сложности перевода. Также в серии уже представлена модель Destroyer 05 («Эсминец»), а с морской темой перекликаются ещё BYD Dolphin и Seal («Дельфин» и «Тюлень»).