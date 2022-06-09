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BYD хочет стать поставщиком батарей для Tesla

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Кирилл Малышев

BYD и Tesla могут наладить партнёрские отношения. Китайская компания может стать поставщиком батарей для американского производителя электрокаров, пишет портал Carnewschina.

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  • BYD, который выпускает и автомобили, и тяговые аккумуляторы, собирается продавать Тесле свои батареи. Речь идёт о новом поколении под названием Blade. Об этом рассказал вице-президент BYD Лиан Юбо в своём интервью.
  • На официальном уровне китайская компания пока не подтвердила сделку. Это не помешало отреагировать фондовому рынку. Акции CATL, другого гиганта в производстве батарей для электрокаров, упали на 6,8%.

Blade относится к литий-железо-фосфатным батареям. Её плотность на 50% выше, чем у ныне использующихся аккумуляторов. Ещё одним преимуществом разработчик называет высокую безопасность. Новинку представили в 2020 году.

Кто задаёт тон в сфере электрокаров?

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