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BYD и Mercedes-Benz готовят роскошный минивэн с запасом хода 1000 километров

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Дмитрий Елизаров

Марка Denza, на 90% принадлежащая китайской BYD и на 10% — компании Mercedes-Benz, опубликовала первые изображения пока безымянной модели. Судя по фото, Denza готовит к выходу на рынок большой роскошный минивэн, который, как уточняет AutoHome, будут комплектовать гибридными и электрическими силовыми установками. Максимальный запас хода новинки должен превысить 1000 километров.

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  • На первых изображениях хорошо заметны массивная решётка радиатора, развитая плечевая линия, формирующая силуэт минивэна, и необычная задняя оптика, выполненная в виде горизонтальной световой балки с характерной графикой. Головная оптика визуально вписана в очертания радиаторной решётки.
  • В длину новинка от Denza вытянется на 5,2 метра (то есть окажется сравним с Hyundai Staria), при этом в салоне разместят только семь посадочных мест с раздельными креслами на втором ряду. Появятся ли у минивэна с учётом его премиального статуса другие варианты компоновки салона, не уточняется.
  • Denza планирует оснащать новинку силовыми установками разработки концерна BYD, но их детальные характеристики пока не называются. Рассекретить минивэн планируется в апреле, а в продажу он поступит по предполагаемой цене от 450 тысяч юаней (чуть более 70 тысяч долларов), что косвенно подтверждает премиальный статус новинки.

Официально СП Denza было создано только в конце прошлого года, хотя Mercedes-Benz и BYD сотрудничают на рынке Китая уже более 10 лет. На данный момент под маркой продаётся только кроссовер Denza X, но планы на будущее включают запуск ещё нескольких электромобилей.

Подумывали о покупке большого минивэна?

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