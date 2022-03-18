BYD и Mercedes-Benz готовят роскошный минивэн с запасом хода 1000 километров

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Дмитрий Елизаров
Марка Denza, на 90% принадлежащая китайской BYD и на 10% — компании Mercedes-Benz, опубликовала первые изображения пока безымянной модели. Судя по фото, Denza готовит к выходу на рынок большой роскошный минивэн, который, как уточняет AutoHome, будут комплектовать гибридными и электрическими силовыми установками. Максимальный запас хода новинки должен превысить 1000 километров.
Официально СП Denza было создано только в конце прошлого года, хотя Mercedes-Benz и BYD сотрудничают на рынке Китая уже более 10 лет. На данный момент под маркой продаётся только кроссовер Denza X, но планы на будущее включают запуск ещё нескольких электромобилей.