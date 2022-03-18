BYD и Mercedes-Benz готовят роскошный минивэн с запасом хода 1000 километров

Denza планирует оснащать новинку силовыми установками разработки концерна BYD , но их детальные характеристики пока не называются. Рассекретить минивэн планируется в апреле, а в продажу он поступит по предполагаемой цене от 450 тысяч юаней (чуть более 70 тысяч долларов), что косвенно подтверждает премиальный статус новинки.

Официально СП Denza было создано только в конце прошлого года, хотя Mercedes-Benz и BYD сотрудничают на рынке Китая уже более 10 лет. На данный момент под маркой продаётся только кроссовер Denza X, но планы на будущее включают запуск ещё нескольких электромобилей.