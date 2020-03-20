Машины уже дорожают? Кажется, да

Как уже изменились цены

Мы изучили, как менялись цены на базовые версии моделей десяти самых популярных брендов российского рынка с января по март. Почти половина автомобилей, попавших в выборку, подорожали в среднем на 3%. Четыре модели выросли в цене на 5–10%.

Сильнее других моделей подорожал универсал Skoda Octavia: с начала года цена базовой комплектации выросла на 9,5% (плюс 168 000 ₽), до 1 938 000 ₽. Однако более популярная версия модели — лифтбек — подорожала на 2%, ценник начинается с 1 140 000 ₽ (плюс 21 000 ₽).

В «рекордсмены» роста также попали: Nissan Murano, который сейчас стоит от 2 499 000 ₽ (плюс 8,7% или 200 000 ₽), Skoda Superb — от 2 285 000 ₽ (лифтбек — плюс 8,4% и 178 000 ₽, универсал — плюс 7,9% и 176 000 ₽), Nissan Qashqai — от 1 319 000 ₽ (плюс 5,5% и 69 000 ₽).

Ещё 6 моделей поднялись в цене на 3–5%. Список включает: Nissan Terrano (плюс 4,3%), Toyota Fortuner (плюс 3,8%), Kia Proceed (плюс 3,6%) и Ceed (плюс 3–3,2%, в зависимости от типа кузова), BMW M8 (плюс 3,3–3,7%, в зависимости от типа кузова) и Kia Sorento Prime (плюс 3%).

Самое сильное подорожание в абсолютных показателях — у заряженной BMW M8: плюс 390 000 ₽: сейчас 600-сильный Gran Coupe «в базе» стоит 10 420 000 ₽.

На 34 модели цены пока что выросли не сильно, на 1–3%. Среди них — популярные на российском рынке Kia Rio и Sportage, почти весь модельный ряд Renault (за исключением Dokker и Koleos), Skoda Kodiaq, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Tiguan. Скорее всего, первое изменение прайса было связано ещё не с ослаблением рубля, а с ежегодным повышением цен и ростом ставки утильсбора.

Среди самых массовых машин не изменились цены на весь модельный ряд Lada, сохранили прежнюю стоимость Hyundai Creta и Solaris, Skoda Rapid и Toyota Rav4. Но пересмотр прайсов, скорее всего, случится в ближайшее время.

Пользователи Авто.ру стали активнее искать новые машины

В марте 2020 года Авто.ру для поиска нового автомобиля еженедельно использовали не меньше 450 тысяч уникальных пользователей — это на 8% больше, чем годом ранее, и на 20% больше, чем в декабре 2019 года! Получается, что даже «заплани­рованный» на 2020 год рост цен не смог подогреть интерес к покупке нового автомобиля так же сильно, как резко подорожавшая валюта.

Кроме того, показатель марта оказался близок к февраль­скому (на этот месяц каждый год приходится пик активности покупателей новых машин после новогодних праздников). Для сравнения: в марте 2019 года количество посетителей было на 7,2% меньше, чем в феврале, а в этом году — только на 2,8%.

Количество звонков в дилерские центры в марте стало рекордным за всю историю Авто.ру! Уже в первую неделю, одновременно с новыми курсами доллара и евро, в автоцентры поступило в полтора раз больше звонков, чем за неделю до этого.

Что будет с рынком

Аналитики Авто.ру обновили прогноз продаж легковых автомобилей. В нём учтены новые вводные — пандемия коронавируса, падение цен на нефть и, как следствие, курса рубля.