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Покупка подержанного мотоцикла: инструкция

Учебник

Иван Владимиров

Послушались советов бывалых и решились на покупку мотоцикла с пробегом? В этом нет ничего сложного! Понравив­шийся вариант, конечно, лучше показать специалисту, но провести базовый отбор интересных предло­жений можно и само­стоятельно — нужно лишь знать, на что обращать внимание. Рассказы­ваем, куда смотреть и о чём спрашивать продавцов подер­жанных мотоциклов.

1. Начните с проверки документов

Сразу напомним самое важное при покупке мотоцикла или авто­мобиля с пробегом: разговоры с продавцом необходимо начинать с проверки документов. Причём не только мотоцикла, но и самого продавца: ПТС, СТС, паспорт владельца и так далее. Всё это должно быть вам предъяв­лено, и все цифры, номера, фамилии там должны совпадать с реальным положением вещей. 

Обратите внимание и на то, стоит ли мотоцикл на учёте. Рассказы продавца о том, что он намеренно не ставил мотоцикл на учёт, чтобы сэкономить на налогах, и не получал номера, чтобы не приходили штрафы с камер видео­фиксации, скорее всего будут неправдой. Таких «беспредель­щиков» сегодня осталось совсем мало: по Москве или, например, по Питеру без номеров долго не проездишь. Если мотоцикл не стоит на учёте, то на это, скорее всего, есть веская причина, которая вам наверняка не понравится. И вам предстоит либо с ней разобраться, докопав­шись до истины, либо поискать другой вариант.

2. Найдите изображения модели, которую вы хотите купить

Непременно убедитесь, что перед вами именно та модель мотоцикла, которая указана в документах! Некоторое время назад автор этих строк с удивле­нием разгляды­вал Harley-Davidson Road Glide, в бумагах которого было написано Street Glide. А ведь это две совер­шенно разные модели, заметно отлича­ющиеся друг от друга. Ездить с такими документами можно только до встречи с более-менее внима­тельным инспектором ДПС. 

Как так получилось? Оказалось, что этот мотоцикл был переделан после аварии с использо­ванием запчастей от другой модели. Тоже, кстати, аварийной. По-хорошему, после такой само­деятель­ности надо было бы внести изменения в реги­страци­онные документы, но никто этого не сделал. Поэтому от подобных покупок лучше воздер­жаться: зачем вам лишние проблемы?

Harley-Davidson Road Glide
Harley-Davidson Street Glide
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Harley-Davidson Road Glide

Поэтому прежде чем отправляться смотреть приглянув­шийся вам мотоцикл, разбери­тесь, как он выглядел в тот момент, когда сошёл с конвейера. Это несложно — просто накачайте соответ­ствующих картинок из интернета. Например, на сайте Total Motorcycle выбираете год выпуска мотоцикла, его марку и модель — и получаете набор картинок из офици­ального пресс-релиза, опублико­ванного произво­дителем. Понимание, как должен выглядеть мотоцикл, позволит вам избежать многих проблем.

3. Остерегайтесь аварийных мотоциклов

Мотоциклы эксплуатируются не так, как автомобили. Поэтому запредель­ные пробеги, сквозная коррозия и есте­ственная «ушатан­ность» всех основных узлов и агрегатов встречаются на них суще­ственно реже. Проблемы у мото­циклов с пробегом другие, а главная — это послед­ствия падений и аварий. При желании, в мото­цикле можно починить всё. Привести в порядок электрику, перебрать мотор, отре­ставри­ровать или заменить КПП, купить новые колёса — это всё решаемо. Невозможно восстановить лишь повреж­дённую или деформиро­ванную раму. Точнее, тоже возможно, но слишком сложно и дорого. 

Обычно главная причина проблем с рамой — это ДТП. Порой весьма незначи­тельное. Поэтому уже при первичном осмотре мотоцикла вам надо понять: был ли он в аварии? И тут снова пригодятся скачанные на телефон или планшет фирменные картинки, глядя на которые, вы сможете понять: менялось ли что-то в облике мотоцикла.

4. Обратите внимание на раскраску

Начнём с раскраски. Она совпадает с той, что вы видите на изображении? На месте ли все фирменные надписи и наклейки? Если да, это хорошо. Нет, начинаем задавать вопросы продавцу. Конечно, бывает, что владелец пере­краши­вает свой мотоцикл просто так, ради удовле­творения своего собствен­ного чувства прекрасного. Бывает, но редко. Чаще всего перекраска — это устране­ние последствий аварии. Имейте это в виду!

5. Тюнинг — это плохо!

По крайней мере тогда, когда речь идёт о покупке подер­жанного мотоцикла. Он может быть косвенным признаком того, что мотоцикл побывал в ДТП! Специ­алисты знают, что использовать при ремонте тюнинго­вые запчасти выгоднее, чем оригиналь­ные. Они, как ни странно, чаще всего бывают дешевле оригинальных.

Поэтому обходим мотоцикл вокруг, сравни­ваем его с картинками и смотрим, какие неродные детали на нём стоят. Первое, что страдает при падениях, — это зеркала, рычаги тормоза и сцепления (так называ­емые леверсы), поворот­ники, сам руль и грузики руля — заглушки, которые стоят на его концах. Если владелец заменил их чисто из эстетических соображений, то скорее всего покажет вам старые детали, которые были сняты с мотоцикла. По крайней мере, опытные мото­циклисты обычно их не выбрасы­вают, а оставляют именно ради таких случаев.

6. Где ещё искать внешние повреждения

Дальше смотрим на глушитель. Нештатная «банка» тоже бывает признаком аварии. Кстати, имейте в виду, нестан­дартный глушитель может стать проблемой при последующей постановке мотоцикла на учёт. Особенно, если это громкий «прямоток»: инспектор ДПС вряд ли разделит вашу любовь к эффектному басовитому выхлопу. Также обращаем внимание на левую и правую крышки двигателя. Их редко меняют после ДТП — дорого. Чаще просто пытаются зашлифовать, чтобы удалить цара­пины. Посмотрите внима­тельно: если на них отдель­ные выбоины или сколы — ничего страшного, скорее всего мото­цикл просто упал, стоя на месте. Но если видите следы длинных царапин, то значит, мотоцикл упал на скорости и скользил по асфальту, это суще­ственно хуже. Удар, по всей видимости, был сильным.

7. Как оценить состояние рамы

Точно определить состояние рамы, не разобрав до винтика весь мотоцикл, не получится. Но если проблемы критичны, то у вас есть возмож­ность это увидеть. Отойдите от мотоцикла подальше, присядьте на корточки и поглядите на него строго спереди или сзади. Если глазом заметно, что колёса находятся не в одной плоскости, то осмотр можно не продолжать. Забудьте об этом экзем­пляре и ищите другой. 

Посмотрите на сварные швы рамы. В первую очередь, в её передней части — там, где крепится рулевая колонка. Швы должны быть ровными и… красивыми! На заводе их делает робот. Мотопроиз­водители обычно не зашлифо­вывают их, а наоборот, выстав­ляют напоказ красоту сварки. Повторить такой шов в кустарных условиях не получится. Ни с эстетиче­ской точки зрения, ни с точки зрения надёжности соеди­нения. Если что-то со швами не так — они явно кривые, покрыты ржавчиной или замазаны шпаклёвкой, то лучше не рисковать и отказаться от такой покупки.

8. Будьте внимательными со спортбайками

Сложнее всего оценить состояние рамы спортбайка. Её не видно под пластико­выми обтекателями, а разбирать мотоцикл при осмотре вам, скорее всего, никто не позволит. А если преды­дущий владелец часто и много ездил по треку, то пластик для него расходный материал и никто не знает, сколько раз его меняли. Лучше вообще не покупать мотоцикл «из-под спортс­мена»: скорее всего, он эксплуати­ровался в экстремальных режимах и даже при небольшом пробеге может быть прилично изношен. 

Косвенный признак того, что перед вами «боевой» спортивный снаряд, — это допол­нительно законтренные прово­лочками болты и гайки наиболее ответ­ственных соединений. Посмотрите внима­тельно, и вы сами их увидите!

9. Ищите подтёки масла и других жидкостей

Допустим, внешний осмотр вас удовлет­ворил, всё в порядке, продавец логично ответил на все вопросы. Можно двигаться дальше. Внима­тельно осмотрите мотор, радиатор (если он есть), тормозные механизмы и магистрали. Любые подтёки масла и других технических жидкостей — не трагедия, но повод для торга. Сядьте на мотоцикл и покачай­тесь на нём. Убедитесь, что аморти­заторы работают ровно и без стуков. Посмотрите на хромиро­ванные перья передней вилки. Если после покачи­ваний на них видны хотя бы малейшие следы масла — торгуйтесь! Потому что вам, как минимум, придётся менять сальники, а в худшем случае — оба амортизатора в сборе.

10. Обязательно загляните в бензобак

Откройте крышку и загляните в бензобак. Если вы видите там ржавчину — это плохой знак. Он свидетель­ствует о том, что мотоцикл долго стоял без движения. Возможно, под открытым небом. Самое плохое — если где-то на японской помойке или в порту, в ожидании отгрузки. Солёный морской воздух полезен людям, но губителен для техники! Самый наглядный признак того, что от неправиль­ных условий хранения началась коррозия, — это характерный белый налёт в виде точек на алюми­ниевых деталях. Если вы их видите, то значит, коррозия пошла и вглубь, наверняка затронув электриче­ские контакты и другие соединения. Всё это чревато проблемами в дальнейшем. 

А ржавчина из бензобака проникнет прямиком в систему питания двигателя и со временем непременно выведет её из строя, забив карбюра­торы или топливные форсунки, если речь идёт о более современном моторе.

11. Ищите косвенные признаки «усталости» мотора

Не спешите заводить мотоцикл. Обойдите его вокруг. Не побрезгуйте и проведите пальцем по отверстию глушителя изнутри. Если там сухой чёрный налёт — это нормально. Но грязь, жирная и масляни­стая, может означать, что мотор сильно изношен и у него явные проблемы с поршневой группой, устране­ние которых потребует серьёзного ремонта. 

Проверьте уровень масла. Если его явно мало, это говорит о том, что предыдущий владелец не следил за ним и мотор много работал в режиме масляного голодания. Это вредно и плохо отражается на его общем ресурсе. Если есть возмож­ность, то посмотрите на само масло. Оно чёрное? Не пугайтесь, это нормально. Новое масло неизбежно темнеет уже после пары тысяч кило­метров пробега. А вот светлое должно вызвать у вас вопросы. Зачем владелец поменял его перед продажей? Как-то не очень верится, что он сделал это из заботы о будущем покупателе. Может быть, хотел что-то скрыть?

12. Заводим мотоцикл: слушаем и нюхаем

Вот теперь можно мотоцикл заводить. Попросите владельца сделать это, а сами внимательно смотрите на срез глушителя. У совре­менного исправного мотоцикла никакого дыма не должно быть даже в первый момент после старта. Кстати, заводить мотоцикл лучше где-нибудь в тихом месте, а не на обочине шумной городской маги­страли. Заводим и слушаем. Посторонние шумы в моторе возможны и сами по себе ни о чём не говорят, если, конечно, пропадают по мере нагрева. Но если сперва всё тихо, а звуки появляются, только когда мотор горячий, это плохо. К бабке ходить не надо: такой двигатель долго не проживёт.

13. Пробная поездка — это возможно

Чисто для очистки совести пощёлкайте на месте коробкой передач. При заведённом моторе, есте­ственно. Скорости должны включаться чётко, нейтраль — «ловиться» легко. Самое общее представ­ление о состоянии КПП вы таким образом составите. Более точная диагно­стика возможна лишь на ходу. Если вы уверены в своих силах, то настаивайте на пробной поездке. Но имейте в виду, в таких случаях обычно владельцу в качестве залога оставляется полная стоимость мотоцикла. А как вы хотели? Упал — значит купил!

14. Будьте готовы: расходные материалы всё равно придётся менять

Обращать пристальное внимание на состояние шин, цепи или тормозных колодок не стоит. Это всё расходные материалы. Покупая подер­жанный мотоцикл, следует быть готовым к тому, что практически сразу всё это придётся поменять. Так же, как и масло, и другие технические жидкости. Почему? Потому что допод­линно вы всё равно не узнаете, когда и что делал предыдущий владелец. Соответ­ственно, и цену, которую готовы отдать за мотоцикл, рассчиты­вайте с учётом того, что какие-то траты вас в ближайшее время точно ждут. 

И не забывайте: малейшие сомнения при осмотре лучше трактовать в пользу отказа от покупки. Мотоциклов на вторичном рынке хватает и продавцов больше, чем покупателей. Держите это в голове и знайте, что за свои деньги вы имеете право поспрашивать, посмотреть, поторго­ваться и даже немного покаприз­ничать.

Поэтому будьте внимательны, и удачных вам покупок!

Иллюстрации: Анастасия Зотова

Уже покупали подержанный мотоцикл самостоятельно?

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