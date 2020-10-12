Покупка подержанного мотоцикла: инструкция
Иван Владимиров
Послушались советов бывалых и решились на покупку мотоцикла с пробегом? В этом нет ничего сложного! Понравившийся вариант, конечно, лучше показать специалисту, но провести базовый отбор интересных предложений можно и самостоятельно — нужно лишь знать, на что обращать внимание. Рассказываем, куда смотреть и о чём спрашивать продавцов подержанных мотоциклов.
1. Начните с проверки документов
Сразу напомним самое важное при покупке мотоцикла или автомобиля с пробегом: разговоры с продавцом необходимо начинать с проверки документов. Причём не только мотоцикла, но и самого продавца: ПТС, СТС, паспорт владельца и так далее. Всё это должно быть вам предъявлено, и все цифры, номера, фамилии там должны совпадать с реальным положением вещей.
Обратите внимание и на то, стоит ли мотоцикл на учёте. Рассказы продавца о том, что он намеренно не ставил мотоцикл на учёт, чтобы сэкономить на налогах, и не получал номера, чтобы не приходили штрафы с камер видеофиксации, скорее всего будут неправдой. Таких «беспредельщиков» сегодня осталось совсем мало: по Москве или, например, по Питеру без номеров долго не проездишь. Если мотоцикл не стоит на учёте, то на это, скорее всего, есть веская причина, которая вам наверняка не понравится. И вам предстоит либо с ней разобраться, докопавшись до истины, либо поискать другой вариант.
2. Найдите изображения модели, которую вы хотите купить
Непременно убедитесь, что перед вами именно та модель мотоцикла, которая указана в документах! Некоторое время назад автор этих строк с удивлением разглядывал Harley-Davidson Road Glide, в бумагах которого было написано Street Glide. А ведь это две совершенно разные модели, заметно отличающиеся друг от друга. Ездить с такими документами можно только до встречи с более-менее внимательным инспектором ДПС.
Как так получилось? Оказалось, что этот мотоцикл был переделан после аварии с использованием запчастей от другой модели. Тоже, кстати, аварийной. По-хорошему, после такой самодеятельности надо было бы внести изменения в регистрационные документы, но никто этого не сделал. Поэтому от подобных покупок лучше воздержаться: зачем вам лишние проблемы?
Поэтому прежде чем отправляться смотреть приглянувшийся вам мотоцикл, разберитесь, как он выглядел в тот момент, когда сошёл с конвейера. Это несложно — просто накачайте соответствующих картинок из интернета. Например, на сайте Total Motorcycle выбираете год выпуска мотоцикла, его марку и модель — и получаете набор картинок из официального пресс-релиза, опубликованного производителем. Понимание, как должен выглядеть мотоцикл, позволит вам избежать многих проблем.
3. Остерегайтесь аварийных мотоциклов
Мотоциклы эксплуатируются не так, как автомобили. Поэтому запредельные пробеги, сквозная коррозия и естественная «ушатанность» всех основных узлов и агрегатов встречаются на них существенно реже. Проблемы у мотоциклов с пробегом другие, а главная — это последствия падений и аварий. При желании, в мотоцикле можно починить всё. Привести в порядок электрику, перебрать мотор, отреставрировать или заменить КПП, купить новые колёса — это всё решаемо. Невозможно восстановить лишь повреждённую или деформированную раму. Точнее, тоже возможно, но слишком сложно и дорого.
Обычно главная причина проблем с рамой — это ДТП. Порой весьма незначительное. Поэтому уже при первичном осмотре мотоцикла вам надо понять: был ли он в аварии? И тут снова пригодятся скачанные на телефон или планшет фирменные картинки, глядя на которые, вы сможете понять: менялось ли что-то в облике мотоцикла.
4. Обратите внимание на раскраску
Начнём с раскраски. Она совпадает с той, что вы видите на изображении? На месте ли все фирменные надписи и наклейки? Если да, это хорошо. Нет, начинаем задавать вопросы продавцу. Конечно, бывает, что владелец перекрашивает свой мотоцикл просто так, ради удовлетворения своего собственного чувства прекрасного. Бывает, но редко. Чаще всего перекраска — это устранение последствий аварии. Имейте это в виду!
5. Тюнинг — это плохо!
По крайней мере тогда, когда речь идёт о покупке подержанного мотоцикла. Он может быть косвенным признаком того, что мотоцикл побывал в ДТП! Специалисты знают, что использовать при ремонте тюнинговые запчасти выгоднее, чем оригинальные. Они, как ни странно, чаще всего бывают дешевле оригинальных.
Поэтому обходим мотоцикл вокруг, сравниваем его с картинками и смотрим, какие неродные детали на нём стоят. Первое, что страдает при падениях, — это зеркала, рычаги тормоза и сцепления (так называемые леверсы), поворотники, сам руль и грузики руля — заглушки, которые стоят на его концах. Если владелец заменил их чисто из эстетических соображений, то скорее всего покажет вам старые детали, которые были сняты с мотоцикла. По крайней мере, опытные мотоциклисты обычно их не выбрасывают, а оставляют именно ради таких случаев.
6. Где ещё искать внешние повреждения
Дальше смотрим на глушитель. Нештатная «банка» тоже бывает признаком аварии. Кстати, имейте в виду, нестандартный глушитель может стать проблемой при последующей постановке мотоцикла на учёт. Особенно, если это громкий «прямоток»: инспектор ДПС вряд ли разделит вашу любовь к эффектному басовитому выхлопу. Также обращаем внимание на левую и правую крышки двигателя. Их редко меняют после ДТП — дорого. Чаще просто пытаются зашлифовать, чтобы удалить царапины. Посмотрите внимательно: если на них отдельные выбоины или сколы — ничего страшного, скорее всего мотоцикл просто упал, стоя на месте. Но если видите следы длинных царапин, то значит, мотоцикл упал на скорости и скользил по асфальту, это существенно хуже. Удар, по всей видимости, был сильным.
7. Как оценить состояние рамы
Точно определить состояние рамы, не разобрав до винтика весь мотоцикл, не получится. Но если проблемы критичны, то у вас есть возможность это увидеть. Отойдите от мотоцикла подальше, присядьте на корточки и поглядите на него строго спереди или сзади. Если глазом заметно, что колёса находятся не в одной плоскости, то осмотр можно не продолжать. Забудьте об этом экземпляре и ищите другой.
Посмотрите на сварные швы рамы. В первую очередь, в её передней части — там, где крепится рулевая колонка. Швы должны быть ровными и… красивыми! На заводе их делает робот. Мотопроизводители обычно не зашлифовывают их, а наоборот, выставляют напоказ красоту сварки. Повторить такой шов в кустарных условиях не получится. Ни с эстетической точки зрения, ни с точки зрения надёжности соединения. Если что-то со швами не так — они явно кривые, покрыты ржавчиной или замазаны шпаклёвкой, то лучше не рисковать и отказаться от такой покупки.
8. Будьте внимательными со спортбайками
Сложнее всего оценить состояние рамы спортбайка. Её не видно под пластиковыми обтекателями, а разбирать мотоцикл при осмотре вам, скорее всего, никто не позволит. А если предыдущий владелец часто и много ездил по треку, то пластик для него расходный материал и никто не знает, сколько раз его меняли. Лучше вообще не покупать мотоцикл «из-под спортсмена»: скорее всего, он эксплуатировался в экстремальных режимах и даже при небольшом пробеге может быть прилично изношен.
Косвенный признак того, что перед вами «боевой» спортивный снаряд, — это дополнительно законтренные проволочками болты и гайки наиболее ответственных соединений. Посмотрите внимательно, и вы сами их увидите!
9. Ищите подтёки масла и других жидкостей
Допустим, внешний осмотр вас удовлетворил, всё в порядке, продавец логично ответил на все вопросы. Можно двигаться дальше. Внимательно осмотрите мотор, радиатор (если он есть), тормозные механизмы и магистрали. Любые подтёки масла и других технических жидкостей — не трагедия, но повод для торга. Сядьте на мотоцикл и покачайтесь на нём. Убедитесь, что амортизаторы работают ровно и без стуков. Посмотрите на хромированные перья передней вилки. Если после покачиваний на них видны хотя бы малейшие следы масла — торгуйтесь! Потому что вам, как минимум, придётся менять сальники, а в худшем случае — оба амортизатора в сборе.
10. Обязательно загляните в бензобак
Откройте крышку и загляните в бензобак. Если вы видите там ржавчину — это плохой знак. Он свидетельствует о том, что мотоцикл долго стоял без движения. Возможно, под открытым небом. Самое плохое — если где-то на японской помойке или в порту, в ожидании отгрузки. Солёный морской воздух полезен людям, но губителен для техники! Самый наглядный признак того, что от неправильных условий хранения началась коррозия, — это характерный белый налёт в виде точек на алюминиевых деталях. Если вы их видите, то значит, коррозия пошла и вглубь, наверняка затронув электрические контакты и другие соединения. Всё это чревато проблемами в дальнейшем.
А ржавчина из бензобака проникнет прямиком в систему питания двигателя и со временем непременно выведет её из строя, забив карбюраторы или топливные форсунки, если речь идёт о более современном моторе.
11. Ищите косвенные признаки «усталости» мотора
Не спешите заводить мотоцикл. Обойдите его вокруг. Не побрезгуйте и проведите пальцем по отверстию глушителя изнутри. Если там сухой чёрный налёт — это нормально. Но грязь, жирная и маслянистая, может означать, что мотор сильно изношен и у него явные проблемы с поршневой группой, устранение которых потребует серьёзного ремонта.
Проверьте уровень масла. Если его явно мало, это говорит о том, что предыдущий владелец не следил за ним и мотор много работал в режиме масляного голодания. Это вредно и плохо отражается на его общем ресурсе. Если есть возможность, то посмотрите на само масло. Оно чёрное? Не пугайтесь, это нормально. Новое масло неизбежно темнеет уже после пары тысяч километров пробега. А вот светлое должно вызвать у вас вопросы. Зачем владелец поменял его перед продажей? Как-то не очень верится, что он сделал это из заботы о будущем покупателе. Может быть, хотел что-то скрыть?
12. Заводим мотоцикл: слушаем и нюхаем
Вот теперь можно мотоцикл заводить. Попросите владельца сделать это, а сами внимательно смотрите на срез глушителя. У современного исправного мотоцикла никакого дыма не должно быть даже в первый момент после старта. Кстати, заводить мотоцикл лучше где-нибудь в тихом месте, а не на обочине шумной городской магистрали. Заводим и слушаем. Посторонние шумы в моторе возможны и сами по себе ни о чём не говорят, если, конечно, пропадают по мере нагрева. Но если сперва всё тихо, а звуки появляются, только когда мотор горячий, это плохо. К бабке ходить не надо: такой двигатель долго не проживёт.
13. Пробная поездка — это возможно
Чисто для очистки совести пощёлкайте на месте коробкой передач. При заведённом моторе, естественно. Скорости должны включаться чётко, нейтраль — «ловиться» легко. Самое общее представление о состоянии КПП вы таким образом составите. Более точная диагностика возможна лишь на ходу. Если вы уверены в своих силах, то настаивайте на пробной поездке. Но имейте в виду, в таких случаях обычно владельцу в качестве залога оставляется полная стоимость мотоцикла. А как вы хотели? Упал — значит купил!
14. Будьте готовы: расходные материалы всё равно придётся менять
Обращать пристальное внимание на состояние шин, цепи или тормозных колодок не стоит. Это всё расходные материалы. Покупая подержанный мотоцикл, следует быть готовым к тому, что практически сразу всё это придётся поменять. Так же, как и масло, и другие технические жидкости. Почему? Потому что доподлинно вы всё равно не узнаете, когда и что делал предыдущий владелец. Соответственно, и цену, которую готовы отдать за мотоцикл, рассчитывайте с учётом того, что какие-то траты вас в ближайшее время точно ждут.
И не забывайте: малейшие сомнения при осмотре лучше трактовать в пользу отказа от покупки. Мотоциклов на вторичном рынке хватает и продавцов больше, чем покупателей. Держите это в голове и знайте, что за свои деньги вы имеете право поспрашивать, посмотреть, поторговаться и даже немного покапризничать.
Поэтому будьте внимательны, и удачных вам покупок!