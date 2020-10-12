Покупка подержанного мотоцикла: инструкция

1. Начните с проверки документов

Сразу напомним самое важное при покупке мотоцикла или авто­мобиля с пробегом: разговоры с продавцом необходимо начинать с проверки документов. Причём не только мотоцикла, но и самого продавца: ПТС, СТС, паспорт владельца и так далее. Всё это должно быть вам предъяв­лено, и все цифры, номера, фамилии там должны совпадать с реальным положением вещей.

Обратите внимание и на то, стоит ли мотоцикл на учёте. Рассказы продавца о том, что он намеренно не ставил мотоцикл на учёт, чтобы сэкономить на налогах, и не получал номера, чтобы не приходили штрафы с камер видео­фиксации, скорее всего будут неправдой. Таких «беспредель­щиков» сегодня осталось совсем мало: по Москве или, например, по Питеру без номеров долго не проездишь. Если мотоцикл не стоит на учёте, то на это, скорее всего, есть веская причина, которая вам наверняка не понравится. И вам предстоит либо с ней разобраться, докопав­шись до истины, либо поискать другой вариант.