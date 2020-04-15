Выгодно ли покупать новую машину на пороге кризиса

Автомобили, приобретённые до пересмотра прайс-листов после резкого роста курса доллара и евро в 2014 году, за три года владения потеряли в цене в среднем около 9%. Эти же модели, купленные в 2017 году, когда курсы валют зафикси­ровались, на сегодняшний день подешевели на 17%.

Из общей картины выбивается лишь Skoda Octavia, но этому есть объяснение: в 2017 году на российском рынке появилась обновлённая Октавия, что резко снизило цены на дорестай­линговую модель. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас: накануне старта продаж лифтбека четвёртого поколения актуальная версия модели падает в цене.

Рекордно низкая потеря стоимости у французского Renault Logan объясняется большим коли­че­ством проданных в 2014 году бюджетных комплектаций — они падают в цене медленнее, чем дорогие версии. Кроме того, в тот год дилеры ещё предлагали Логаны первого поколения, в то время как в 2017 году на рынке остались только новые седаны, которые заметно подорожали.

Вывод простой: автомобили, приобретённые накануне кризиса, меньше теряют в цене, потому что вслед за неизбежным подорожа­нием новых машин прибавляют в стоимости и машины с пробегом. В резуль­тате спустя несколько лет владения разница между «докризисной» ценой нового автомо­биля и средней ценой на вторичке будет меньше, чем у машины, купленной в «стабильное» время.