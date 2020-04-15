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Выгодно ли покупать новую машину на пороге кризиса

Про бизнес

Последствия всех экономических кризисов в России одинаковые: рост курсов валют, обесцени­вание рубля и неизбежное повышение цен на всё. В такое время мы стараемся потратить накоп­ления с умом и совершить те покупки, на которые долгое время не решались: электро­нику, бытовую технику или авто­мобиль. Аналитики Авто.ру выяснили, есть ли смысл в покупке нового автомо­биля перед началом кризиса или стоит отложить такое приобретение до лучших времён?

В исследование попали семь популярных моделей, которые продавались новыми в 2014 и в 2017 годах. Мы сравнили, как сильно эти автомо­били потеряли в цене через 3 года, опираясь на среднюю цену на момент продажи на Авто.ру. Оказалось, что покупать машины накануне кризиса действительно выгодно.

Автомобили, приобретённые до пересмотра прайс-листов после резкого роста курса доллара и евро в 2014 году, за три года владения потеряли в цене в среднем около 9%. Эти же модели, купленные в 2017 году, когда курсы валют зафикси­ровались, на сегодняшний день подешевели на 17%.

Из общей картины выбивается лишь Skoda Octavia, но этому есть объяснение: в 2017 году на российском рынке появилась обновлённая Октавия, что резко снизило цены на дорестай­линговую модель. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас: накануне старта продаж лифтбека четвёртого поколения актуальная версия модели падает в цене.

Рекордно низкая потеря стоимости у французского Renault Logan объясняется большим коли­че­ством проданных в 2014 году бюджетных комплектаций — они падают в цене медленнее, чем дорогие версии. Кроме того, в тот год дилеры ещё предлагали Логаны первого поколения, в то время как в 2017 году на рынке остались только новые седаны, которые заметно подорожали.

Вывод простой: автомобили, приобретённые накануне кризиса, меньше теряют в цене, потому что вслед за неизбежным подорожа­нием новых машин прибавляют в стоимости и машины с пробегом. В резуль­тате спустя несколько лет владения разница между «докризисной» ценой нового автомо­биля и средней ценой на вторичке будет меньше, чем у машины, купленной в «стабильное» время.

Когда лучше покупать автомобиль? 

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