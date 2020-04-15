Выгодно ли покупать новую машину на пороге кризиса
Последствия всех экономических кризисов в России одинаковые: рост курсов валют, обесценивание рубля и неизбежное повышение цен на всё. В такое время мы стараемся потратить накопления с умом и совершить те покупки, на которые долгое время не решались: электронику, бытовую технику или автомобиль. Аналитики Авто.ру выяснили, есть ли смысл в покупке нового автомобиля перед началом кризиса или стоит отложить такое приобретение до лучших времён?
В исследование попали семь популярных моделей, которые продавались новыми в 2014 и в 2017 годах. Мы сравнили, как сильно эти автомобили потеряли в цене через 3 года, опираясь на среднюю цену на момент продажи на Авто.ру. Оказалось, что покупать машины накануне кризиса действительно выгодно.
Автомобили, приобретённые до пересмотра прайс-листов после резкого роста курса доллара и евро в 2014 году, за три года владения потеряли в цене в среднем около 9%. Эти же модели, купленные в 2017 году, когда курсы валют зафиксировались, на сегодняшний день подешевели на 17%.
Из общей картины выбивается лишь Skoda Octavia, но этому есть объяснение: в 2017 году на российском рынке появилась обновлённая Октавия, что резко снизило цены на дорестайлинговую модель. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас: накануне старта продаж лифтбека четвёртого поколения актуальная версия модели падает в цене.
Рекордно низкая потеря стоимости у французского Renault Logan объясняется большим количеством проданных в 2014 году бюджетных комплектаций — они падают в цене медленнее, чем дорогие версии. Кроме того, в тот год дилеры ещё предлагали Логаны первого поколения, в то время как в 2017 году на рынке остались только новые седаны, которые заметно подорожали.
Вывод простой: автомобили, приобретённые накануне кризиса, меньше теряют в цене, потому что вслед за неизбежным подорожанием новых машин прибавляют в стоимости и машины с пробегом. В результате спустя несколько лет владения разница между «докризисной» ценой нового автомобиля и средней ценой на вторичке будет меньше, чем у машины, купленной в «стабильное» время.