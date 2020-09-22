Продажи новых автомобилей упали во всём мире, кроме Китая

Автомобиль после каршеринга: плюсы и минусы

Про бизнес

Каршеринг или сервис кратко­срочной аренды автомобиля — достаточно молодая для России услуга. Тем не менее, за последние 5 лет она набрала огромную популяр­ность, а столичный парк каршерин­говых авто­мобилей стал одним из самых больших в мире.

Чаще всего каршеринговые компании не покупают машины, а берут в лизинг. Когда автопарк необходимо обновить, старые машины либо отправ­ляются «дорабаты­вать» в регионы, либо возвра­щаются лизинго­дателю, а тот уже само­стоятельно продаёт авто­мобили (обычно — на аукционах) или сдаёт дилерам по программе trade-in. После этого машина появляется в свободной продаже.

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений Авто.ру с начала 2020 года и сравнили такие машины по цене, пробегу и количеству ДТП с аналогичными пред­ложениями от частных клиентов. Важно: машины после каршеринга не обязательно плохие. Для любого автомобиля существует справед­ливая цена, которая должна соответ­ствовать его состоянию и истории эксплуатации. Эта информация поможет покупателю принять взвешенное решение на основе честных данных.

Цена

Цены на бывшие каршеринговые машины обычно заметно ниже рынка — в среднем на 8%. Для некоторых авто­мобилей «дисконт» может быть ещё больше: например, премиальный Genesis G70 реально купить на 13% дешевле, чем в среднем по рынку. В денежном экви­валенте это больше 200 тысяч рублей!

Пробег

Чаще всего автомобили, использующиеся в каршеринге, проезжают больше, чем частные авто­мобили тех же лет выпуска, — примерно на 65%.

Некоторые модели в каршеринге «накаты­вают» в несколько раз больший пробег, чем машины, принад­лежавшие обычным водителям. Яркий пример — каршерин­говые Smart Fortwo, годовой пробег которых почти в 4 раза больше частных. Правда, в абсолютных значениях эта цифра не пугает — всего 12 тысяч километров в год. 

Есть и обратные примеры. Например, BMW 3-й серии: возможно, из-за более дорогих тарифов эта модель ездит мало, поэтому к концу срока службы двухлетний «немец» обычно наматы­вает километраж почти в два раза меньше аналогичных машин от частников — около 10 тысяч километров. Однако его цена всё равно оказы­вается ниже рынка — в среднем на 10% или на 150 тысяч рублей.

И ещё один интересный факт: в Москве и Московской области каршерин­говые авто­мобили ежегодно проезжают на 15% больше, чем в Санкт-Петер­бурге и области.

Повреждения

В истории каршеринговых автомобилей действи­тельно фиксируется больше дорожно-транспортных происше­ствий. И этому есть объяснение: арендные авто­мобили используются более активно, к тому же все каршерин­говые машины застрахо­ваны, поэтому даже мелкие повреж­дения оформ­ляются как ДТП и попадают в историю эксплуатации (пример расчёта страховой компании). Обычные владельцы, наоборот, часто игнори­руют мелкие дефекты или ремонти­руют их само­стоятельно, без оформления и обращения в страховые компании. А про крупные повреж­дения частники вообще не любят рассказывать покупателям. 

Выбирая машину после каршеринга, надо обращать особое внимание на массовые бренды. Потому что вероят­ность встретить машину с ДТП в истории здесь на треть выше, чем среди автомобилей премиальных марок.

Чаще других в дорожные происшествия попадают Nissan Qashqai и X-Trail, а также Renault Kaptur. Каршеринговые японские крос­соверы становятся участниками дорожных происше­ствий в 5 и 4 раза чаще, а француз­ские — в 3 раза чаще, чем личные машины. 

Каршеринговые Mazda3, наоборот, бывали в дорожных инцидентах реже, чем машины от частников, а Skoda Rapid вообще отличились безаварий­ностью.

В премиальном сегменте «нулевая» аварийность зафиксиро­вана за Audi Q3, Mercedes-Benz E-класса и Porsche 911 (в том числе и среди машин частников). Худшая же статистика — за Jaguar XE и Land Rover, Range Rover Velar: почти все арендные машины, выстав­ленные в этом году на продажу на Авто.ру, имеют запись о ДТП в истории эксплуатации. Каршеринговые Audi A3 и Smart Fortwo попадают в дорожные происше­ствия в четыре раза чаще, чем «частные».

Столичные пользователи каршеринга попадают в ДТП в полтора раза чаще, чем жители Санкт-Петербурга и Ленин­градской области. Это связано с более высокой нагрузкой на столичный каршеринг, с более длинными поездками и большей плотностью трафика в Москве. 

Куда уезжают автомобили после каршеринга

Чаще всего встретить в продаже каршеринговый автомобиль можно в Москве и Московской области: две трети всех объяв­лений о продаже таких машин сконцентри­рованы в этом регионе.

Кроме столицы, такие автомобили продаются в Нижегород­ской области (9,4 процента), Санкт-Петер­бурге и Ленин­градской области (6,6 процента), Красно­ярском крае и Ростовской области (по 2,3 процента). В других регионах их доля не превышает 2%.

Больше всего автомобилей премиальных брендов после каршеринга продаются в Санкт-Петер­бурге и Ленин­градской области: на их долю приходится четверть от всех карше­ринговых машин, которые сейчас выстав­лены на продажу. В столичном регионе доля чуть ниже — 22%.

Как правило, каршеринговые автомобили на вторичном рынке стоят дешевле аналогичных предло­жений от частных владельцев и могут оказаться выгодным вариантом для покупки. Главное, чтобы покупатель знал честную историю машины, смог оценить плюсы и минусы такой покупки и принимал решение на основании максимального набора данных.

Детальную историю каждой машины, продающейся на Авто.ру, можно узнать по VIN-коду машины или её номерному знаку в разделе «Про Авто». Или прямо в объявлении, купив отчёт.

В отчётах Авто.ру есть подробная история пробега авто­мобиля, информация о ДТП из разных баз данных, сведения о залогах и ограни­чениях на регистраци­онные действия. Кроме того, если машина работала в карше­ринге или в такси, информация об этом обяза­тельно появится в отчёте. А чтобы сэкономить, отчёты можно купить пакетом — по 10 штук.

Купили бы автомобиль, который работал в каршеринге?

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