Автомобиль после каршеринга: плюсы и минусы
Каршеринг или сервис краткосрочной аренды автомобиля — достаточно молодая для России услуга. Тем не менее, за последние 5 лет она набрала огромную популярность, а столичный парк каршеринговых автомобилей стал одним из самых больших в мире.
Чаще всего каршеринговые компании не покупают машины, а берут в лизинг. Когда автопарк необходимо обновить, старые машины либо отправляются «дорабатывать» в регионы, либо возвращаются лизингодателю, а тот уже самостоятельно продаёт автомобили (обычно — на аукционах) или сдаёт дилерам по программе trade-in. После этого машина появляется в свободной продаже.
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений Авто.ру с начала 2020 года и сравнили такие машины по цене, пробегу и количеству ДТП с аналогичными предложениями от частных клиентов. Важно: машины после каршеринга не обязательно плохие. Для любого автомобиля существует справедливая цена, которая должна соответствовать его состоянию и истории эксплуатации. Эта информация поможет покупателю принять взвешенное решение на основе честных данных.
Цена
Цены на бывшие каршеринговые машины обычно заметно ниже рынка — в среднем на 8%. Для некоторых автомобилей «дисконт» может быть ещё больше: например, премиальный Genesis G70 реально купить на 13% дешевле, чем в среднем по рынку. В денежном эквиваленте это больше 200 тысяч рублей!
Пробег
Чаще всего автомобили, использующиеся в каршеринге, проезжают больше, чем частные автомобили тех же лет выпуска, — примерно на 65%.
Некоторые модели в каршеринге «накатывают» в несколько раз больший пробег, чем машины, принадлежавшие обычным водителям. Яркий пример — каршеринговые Smart Fortwo, годовой пробег которых почти в 4 раза больше частных. Правда, в абсолютных значениях эта цифра не пугает — всего 12 тысяч километров в год.
Есть и обратные примеры. Например, BMW
И ещё один интересный факт: в Москве и Московской области каршеринговые автомобили ежегодно проезжают на 15% больше, чем в Санкт-Петербурге и области.
Повреждения
В истории каршеринговых автомобилей действительно фиксируется больше дорожно-транспортных происшествий. И этому есть объяснение: арендные автомобили используются более активно, к тому же все каршеринговые машины застрахованы, поэтому даже мелкие повреждения оформляются как ДТП и попадают в историю эксплуатации (пример расчёта страховой компании). Обычные владельцы, наоборот, часто игнорируют мелкие дефекты или ремонтируют их самостоятельно, без оформления и обращения в страховые компании. А про крупные повреждения частники вообще не любят рассказывать покупателям.
Выбирая машину после каршеринга, надо обращать особое внимание на массовые бренды. Потому что вероятность встретить машину с ДТП в истории здесь на треть выше, чем среди автомобилей премиальных марок.
Чаще других в дорожные происшествия попадают Nissan Qashqai и
Каршеринговые Mazda3, наоборот, бывали в дорожных инцидентах реже, чем машины от частников, а Skoda Rapid вообще отличились безаварийностью.
В премиальном сегменте «нулевая» аварийность зафиксирована за Audi Q3, Mercedes-Benz
Столичные пользователи каршеринга попадают в ДТП в полтора раза чаще, чем жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это связано с более высокой нагрузкой на столичный каршеринг, с более длинными поездками и большей плотностью трафика в Москве.
Куда уезжают автомобили после каршеринга
Чаще всего встретить в продаже каршеринговый автомобиль можно в Москве и Московской области: две трети всех объявлений о продаже таких машин сконцентрированы в этом регионе.
Кроме столицы, такие автомобили продаются в Нижегородской области (9,4 процента), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (6,6 процента), Красноярском крае и Ростовской области (по 2,3 процента). В других регионах их доля не превышает 2%.
Больше всего автомобилей премиальных брендов после каршеринга продаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: на их долю приходится четверть от всех каршеринговых машин, которые сейчас выставлены на продажу. В столичном регионе доля чуть ниже — 22%.
Как правило, каршеринговые автомобили на вторичном рынке стоят дешевле аналогичных предложений от частных владельцев и могут оказаться выгодным вариантом для покупки. Главное, чтобы покупатель знал честную историю машины, смог оценить плюсы и минусы такой покупки и принимал решение на основании максимального набора данных.
Детальную историю каждой машины, продающейся на Авто.ру, можно узнать по VIN-коду машины или её номерному знаку в разделе «Про Авто». Или прямо в объявлении, купив отчёт.
В отчётах Авто.ру есть подробная история пробега автомобиля, информация о ДТП из разных баз данных, сведения о залогах и ограничениях на регистрационные действия. Кроме того, если машина работала в каршеринге или в такси, информация об этом обязательно появится в отчёте. А чтобы сэкономить, отчёты можно купить пакетом — по 10 штук.