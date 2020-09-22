Автомобиль после каршеринга: плюсы и минусы

Повреждения

В истории каршеринговых автомобилей действи­тельно фиксируется больше дорожно-транспортных происше­ствий. И этому есть объяснение: арендные авто­мобили используются более активно, к тому же все каршерин­говые машины застрахо­ваны, поэтому даже мелкие повреж­дения оформ­ляются как ДТП и попадают в историю эксплуатации (пример расчёта страховой компании). Обычные владельцы, наоборот, часто игнори­руют мелкие дефекты или ремонти­руют их само­стоятельно, без оформления и обращения в страховые компании. А про крупные повреж­дения частники вообще не любят рассказывать покупателям.

Выбирая машину после каршеринга, надо обращать особое внимание на массовые бренды. Потому что вероят­ность встретить машину с ДТП в истории здесь на треть выше, чем среди автомобилей премиальных марок.

Чаще других в дорожные происшествия попадают Nissan Qashqai и X-Trail, а также Renault Kaptur. Каршеринговые японские крос­соверы становятся участниками дорожных происше­ствий в 5 и 4 раза чаще, а француз­ские — в 3 раза чаще, чем личные машины.

Каршеринговые Mazda3, наоборот, бывали в дорожных инцидентах реже, чем машины от частников, а Skoda Rapid вообще отличились безаварий­ностью.

В премиальном сегменте «нулевая» аварийность зафиксиро­вана за Audi Q3, Mercedes-Benz E-класса и Porsche 911 (в том числе и среди машин частников). Худшая же статистика — за Jaguar XE и Land Rover, Range Rover Velar: почти все арендные машины, выстав­ленные в этом году на продажу на Авто.ру, имеют запись о ДТП в истории эксплуатации. Каршеринговые Audi A3 и Smart Fortwo попадают в дорожные происше­ствия в четыре раза чаще, чем «частные».

Столичные пользователи каршеринга попадают в ДТП в полтора раза чаще, чем жители Санкт-Петербурга и Ленин­градской области. Это связано с более высокой нагрузкой на столичный каршеринг, с более длинными поездками и большей плотностью трафика в Москве.

Куда уезжают автомобили после каршеринга

Чаще всего встретить в продаже каршеринговый автомобиль можно в Москве и Московской области: две трети всех объяв­лений о продаже таких машин сконцентри­рованы в этом регионе.

Кроме столицы, такие автомобили продаются в Нижегород­ской области (9,4 процента), Санкт-Петер­бурге и Ленин­градской области (6,6 процента), Красно­ярском крае и Ростовской области (по 2,3 процента). В других регионах их доля не превышает 2%.

Больше всего автомобилей премиальных брендов после каршеринга продаются в Санкт-Петер­бурге и Ленин­градской области: на их долю приходится четверть от всех карше­ринговых машин, которые сейчас выстав­лены на продажу. В столичном регионе доля чуть ниже — 22%.