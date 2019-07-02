Lada второй раз за год повысила цены

Какие кроссоверы любят в Санкт-Петербурге

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Дмитрий Савостьянчик

Аналитики Авто.ру изучили данные реальных регистраций подержанных кроссоверов и внедорожников за май 2019 года в Санкт-Петербурге. Этот месяц оказался провальным: на учёт в ГИБДД встало на 23,9% меньше машин, чем в мае 2018 года, — 3,4 тысячи штук. Десятка самых популярных SUV выглядит так.

Лидер — Volkswagen Tiguan, 115 автомобилей (минус 38,2%). Второе и третье места — у японских кроссоверов Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander — 100 штук (минус 29,1%) и 96 штук (минус 23,2%) соответственно. Всего на 2 машины отстал Renault Duster (минус 11,3%), а замыкает пятёрку лидеров премиальный BMW X5 — 88 штук (минус 31,3%).

Volkswagen Tiguan
Nissan Qashqai
1/5
Volkswagen Tiguan

Максимально близко к топ-5 подобрались Nissan X-trail и VW Touareg — 86 (минус 30,1%) и 85 машин (минус 4,5%) соответственно. Восьмое место — у тольяттинской Lada 4x4, 73 автомобиля (минус 3,9%). Предпоследним стал Ford Kuga, 71 автомобиль (плюс 4,4%), а замыкает десятку Toyota RAV4 — 68 штук (минус 32,7%).

Nissan X-trail
Volkswagen Touareg
1/5
Nissan X-trail

Майское падение спроса на подержанные кроссоверы и внедорожники в Санкт-Петербурге оказалось сильнее, чем в среднем по России (общее снижение спроса составило 10,5%). Тем не менее, доля кроссоверов на вторичном рынке Санкт-Петербурга выше среднероссийского показателя: 27% против 21,5%.

Почему в Санкт-Петербурге разлюбили кроссоверы и внедорожники с пробегом?

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