Водителей могут пустить на выделенные полосы, но только в определённое время

Уже в июне российская Госдума может рассмотреть законопроект, отменяющий для водителей ответственность за выезд на полосы, выделенные для общественного транспорта. Как пишет «Российская газета», авторы поправок предлагают разрешить автомобилистам делать это по ночам, когда автобусы и троллейбусы не эксплуатируются.

Впервые о появлении законопроекта стало известно в ноябре прошлого года. Его авторы вместо внесения поправок в ПДД, регулирующих использование выделенных полос, предлагают изменить статью КоАП, наказывающую за выезд на них. Статью предлагается доработать таким образом, чтобы исключить из неё наказание за выезд, совершённый в период с 23 до 6 часов либо при необходимости объезда препятствия.

Правительство, между тем, в рамках регламентной процедуры объявило о том, что законопроект не поддерживает, сославшись на наличие у региональных властей права самостоятельно устанавливать режим эксплуатации выделенных полос.

На данный момент законопроект ожидает вердикта Верховного суда и отзывов от регионов, после чего будет рассмотрен в Госдуме. Издание предполагает, что это произойдёт уже в июне нынешнего года, но пока речь идёт лишь о первом чтении, после которого проект может быть отправлен на доработку.