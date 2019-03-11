Российские автобусы оснастят подушками безопасности

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Николай Андреев
ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений. Как сообщает ТАСС, ведомство внесло инициативу в Росстандарт, который её уже поддержал.
Новые нормы безопасности могут вступить в силу в обновлённом государственном стандарте в начале 2020 года.
Ранее Министерство транспорта предложило запретить водителям грузовиков и автобусов находиться за рулем более девяти часов в сутки.
Каждые 4,5 часа водителям необходимо делать 45-минутный перерыв, а суммарное время управления транспортным средством в течение недели не должно превышать 56 часов.