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Российские автобусы оснастят подушками безопасности

Новости

Николай Андреев

ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений. Как сообщает ТАСС, ведомство внесло инициативу в Росстандарт, который её уже поддержал.

Новые нормы безопасности могут вступить в силу в обновлённом государственном стандарте в начале 2020 года.

  • Ранее Министерство транспорта предложило запретить водителям грузовиков и автобусов находиться за рулем более девяти часов в сутки.

  • Каждые 4,5 часа водителям необходимо делать 45-минутный перерыв, а суммарное время управления транспортным средством в течение недели не должно превышать 56 часов.

Скоро в автобусы можно будет садиться без опаски?

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