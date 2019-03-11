Российские автобусы оснастят подушками безопасности

ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений. Как сообщает ТАСС, ведомство внесло инициативу в Росстандарт, который её уже поддержал.

Новые нормы безопасности могут вступить в силу в обновлённом государственном стандарте в начале 2020 года.