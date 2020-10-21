В США продают эксклюзивный Porsche 911 от ателье Singer, который сгорел
Кирилл Малышев
На американском аукционе Copart выставлен на продажу остов сгоревшего спорткара Porsche 911 (964) 1993 года выпуска. Привлекает внимание неверно указанная оценочная стоимость машины: 628 000 долларов (почти 49 миллионов рублей). Автомобиль однако оказался непростым.
Как пишет издание Road and Track, спорткар был подготовлен ателье Singer. Его представитель подтвердил это изданию, отметив, что им владелец автомобиля известен, но по понятным причинам они не станут разглашать его имя.
На фотографиях можно рассмотреть многочисленные детали из углепластика. Воздействия высокой температуры они не выдержали и «потекли», однако, в отличие от пластика, не сгорели полностью. Также в салоне лежит тюнинговая решётка радиатора Singer с шильдиком 4.0 на ней.
Road and Track ранее тестировало подобный автомобиль. Его двигатель объёмом 3,940 литра выдаёт 390 л.с. Через
6-ступенчатую «механику» тяга передаётся на задние колёса. Разгон до 60 миль/ч (96 км/ч)занимает 3,3 секунды, максимальная скорость — 283 км/ч.
Попавшая на тест машина была собрана в 2015 году на базе Porsche 911 1990 года выпуска. Тогда перестройка обошлась в 575 000 долларов без учёта стоимости спорткара-исходника.
В начале сентября на Авто.ру появилось объявление о продаже самого дорогого Porsche в России. Эксклюзивный гибридный суперкар 918 Spyder обещали доставить под заказ за 99 млн рублей. Таких машин было сделано всего 918. У них по три двигателя, один бензиновый и два электрических, суммарной отдачей 887 сил. На Россию выделили квоту из семи экземпляров, но желающих, очевидно, больше.