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В США продают эксклюзивный Porsche 911 от ателье Singer, который сгорел

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Кирилл Малышев

На американском аукционе Copart выставлен на продажу остов сгоревшего спорткара Porsche 911 (964) 1993 года выпуска. Привлекает внимание неверно указанная оценочная стоимость машины: 628 000 долларов (почти 49 мил­лионов рублей). Авто­мобиль однако оказался непростым.

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  • Как пишет издание Road and Track, спорткар был подготовлен ателье Singer. Его предста­витель подтвердил это изданию, отметив, что им владелец авто­мобиля известен, но по понятным причинам они не станут разглашать его имя.

  • На фотографиях можно рассмотреть много­численные детали из угле­пластика. Воздей­ствия высокой температуры они не выдер­жали и «потекли», однако, в отличие от пластика, не сгорели полностью. Также в салоне лежит тюнинговая решётка радиатора Singer с шильдиком 4.0 на ней.

  • Road and Track ранее тестировало подобный автомобиль. Его двигатель объёмом 3,940 литра выдаёт 390 л.с. Через 6-ступен­чатую «механику» тяга пере­даётся на задние колёса. Разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 3,3 секунды, максимальная скорость — 283 км/ч.

  • Попавшая на тест машина была собрана в 2015 году на базе Porsche 911 1990 года выпуска. Тогда пере­стройка обошлась в 575 000 долларов без учёта стоимости спорткара-исходника.

  • В начале сентября на Авто.ру появилось объявление о продаже самого дорогого Porsche в России. Эксклю­зивный гибридный суперкар 918 Spyder обещали доставить под заказ за 99 млн рублей. Таких машин было сделано всего 918. У них по три двигателя, один бензиновый и два электриче­ских, суммарной отдачей 887 сил. На Россию выделили квоту из семи экзем­пляров, но желающих, очевидно, больше.

Купили бы легенду не на ходу, но дёшево?

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