В США продают эксклюзивный Porsche 911 от ателье Singer, который сгорел

Как пишет издание Road and Track, спорткар был подготовлен ателье Singer. Его предста­витель подтвердил это изданию, отметив, что им владелец авто­мобиля известен, но по понятным причинам они не станут разглашать его имя.

На фотографиях можно рассмотреть много­численные детали из угле­пластика. Воздей­ствия высокой температуры они не выдер­жали и «потекли», однако, в отличие от пластика, не сгорели полностью. Также в салоне лежит тюнинговая решётка радиатора Singer с шильдиком 4.0 на ней.

Road and Track ранее тестировало подобный автомобиль. Его двигатель объёмом 3,940 литра выдаёт 390 л.с. Через 6-ступен ­чатую «механику» тяга пере­даётся на задние колёса. Разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 3,3 секунды, максимальная скорость — 283 км/ч.

Попавшая на тест машина была собрана в 2015 году на базе Porsche 911 1990 года выпуска. Тогда пере­стройка обошлась в 575 000 долларов без учёта стоимости спорткара-исходника.