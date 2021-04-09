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Чемпионат по бёрнауту сняли через тепловизор: увидели много нового

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Дмитрий Елизаров

Австралийские специалисты по съёмкам с дронов из Queensland Aerial опубликовали на YouTube результаты необычного эксперимента: часть местных соревно­ваний по сжиганию покрышек Rockynats 2021 Burnout они сняли на коптер с тепловой камерой. Такая камера способна видеть всё даже сквозь дым горящей резины.

  • При помощи тепловизора можно увидеть, к примеру, что крутящая «пончики» машина серьёзно нагревает асфальт: в тех местах, где дымящие покрышки соприкаса­ются с покрытием, остаются яркие следы. Они долго не остывают, что позволяет проследить всю траекторию движения участника соревно­ваний. Даже когда дым пере­крывает зрителям всё происходящее на площадке, такая камера продолжает демонстри­ровать ревущую машину.

  • Кроме того, видео показывает, как именно разрушаются покрышки: нагретые куски резины, отлетающие от ведущих колёс, также хорошо фиксируются при помощи тепловизора. В паре моментов можно увидеть даже взрывы шин. Их остатки разлетаются настолько далеко, что попадают за ограждение, где находится технический персонал. Наконец, хорошо заметна температура выхлопных газов автомобилей участников.

  • На аналогичном фестивале в Нидер­ландах в 2019 году подсчитали, сколько времени резина может выдерживать бёрнаут. 810-сильный Mercedes-AMG E 63 сточил свои колёса примерно за 20 секунд.

Доводилось жечь резину?

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