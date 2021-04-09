Чемпионат по бёрнауту сняли через тепловизор: увидели много нового

При помощи тепловизора можно увидеть, к примеру, что крутящая «пончики» машина серьёзно нагревает асфальт: в тех местах, где дымящие покрышки соприкаса­ются с покрытием, остаются яркие следы. Они долго не остывают, что позволяет проследить всю траекторию движения участника соревно­ваний. Даже когда дым пере­крывает зрителям всё происходящее на площадке, такая камера продолжает демонстри­ровать ревущую машину.

Кроме того, видео показывает, как именно разрушаются покрышки: нагретые куски резины, отлетающие от ведущих колёс, также хорошо фиксируются при помощи тепловизора. В паре моментов можно увидеть даже взрывы шин. Их остатки разлетаются настолько далеко, что попадают за ограждение, где находится технический персонал. Наконец, хорошо заметна температура выхлопных газов автомобилей участников.