Чемпионат по бёрнауту сняли через тепловизор: увидели много нового
Дмитрий Елизаров
Австралийские специалисты по съёмкам с дронов из Queensland Aerial опубликовали на YouTube результаты необычного эксперимента: часть местных соревнований по сжиганию покрышек Rockynats 2021 Burnout они сняли на коптер с тепловой камерой. Такая камера способна видеть всё даже сквозь дым горящей резины.
При помощи тепловизора можно увидеть, к примеру, что крутящая «пончики» машина серьёзно нагревает асфальт: в тех местах, где дымящие покрышки соприкасаются с покрытием, остаются яркие следы. Они долго не остывают, что позволяет проследить всю траекторию движения участника соревнований. Даже когда дым перекрывает зрителям всё происходящее на площадке, такая камера продолжает демонстрировать ревущую машину.
Кроме того, видео показывает, как именно разрушаются покрышки: нагретые куски резины, отлетающие от ведущих колёс, также хорошо фиксируются при помощи тепловизора. В паре моментов можно увидеть даже взрывы шин. Их остатки разлетаются настолько далеко, что попадают за ограждение, где находится технический персонал. Наконец, хорошо заметна температура выхлопных газов автомобилей участников.
На аналогичном фестивале в Нидерландах в 2019 году подсчитали, сколько времени резина может выдерживать бёрнаут. 810-сильный Mercedes-AMG E 63 сточил свои колёса примерно за 20 секунд.