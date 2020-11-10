Владелец спорткара решил сделать эффектный бернаут, но что-то пошло не так. Видео
Дмитрий Елизаров
Владелец запечатлённого в ролике Chevrolet Corvette, по всей видимости, пытался пожечь покрышки, и ему даже удалось получить клубы сизого дыма. Однако этот бернаут обернётся для него счетами за ремонт спорткара. Ролик с курьёзным инцидентом опубликован на Youtube-канале Jeff Young.
На видео отчётливо видно, что, даже когда из-под спорткара начинает идти дым, колёса Корвета остаются неподвижными. При этом мотор, судя по звуку, раскручивается до максимальных оборотов, а оператор, наоборот, не издаёт ни звука — то есть не предупреждает водителя о происходящем.
По всей видимости, вместо того чтобы пустить с дымом покрышки, водитель сжёг сцепление коробки передач. Теперь ему придётся доставлять Corvette в сервис на эвакуаторе, чтобы определить масштабы повреждений, и не исключено, одним сцеплением дело не ограничится.
В декабре прошлого года чуть не привела к серьёзной аварии попытка бернаута, устроенная жителями Санкт-Петербурга. Владелец Mercedes-AMG C 63 S жёг шины седана, пока машину везли на эвакуаторе, в итоге не выдержали стяжки, державшие автомобиль на грузовой платформе.