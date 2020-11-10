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Владелец спорткара решил сделать эффектный бернаут, но что-то пошло не так. Видео

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Дмитрий Елизаров

Владелец запечатлённого в ролике Chevrolet Corvette, по всей видимости, пытался пожечь покрышки, и ему даже удалось получить клубы сизого дыма. Однако этот бернаут обернётся для него счетами за ремонт спорткара. Ролик с курьёзным инцидентом опубликован на Youtube-канале Jeff Young.

  • На видео отчётливо видно, что, даже когда из-под спорткара начинает идти дым, колёса Корвета остаются неподвижными. При этом мотор, судя по звуку, раскручи­вается до максимальных оборотов, а оператор, наоборот, не издаёт ни звука — то есть не преду­преждает водителя о происходящем.

  • По всей видимости, вместо того чтобы пустить с дымом покрышки, водитель сжёг сцепление коробки передач. Теперь ему придётся доставлять Corvette в сервис на эвакуаторе, чтобы определить масштабы повреждений, и не исключено, одним сцеплением дело не ограничится.

  • В декабре прошлого года чуть не привела к серьёзной аварии попытка бернаута, устроенная жителями Санкт-Петербурга. Владелец Mercedes-AMG C 63 S жёг шины седана, пока машину везли на эвакуаторе, в итоге не выдержали стяжки, державшие авто­мобиль на грузовой платформе.

Бернаут — это…

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