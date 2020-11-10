Владелец спорткара решил сделать эффектный бернаут, но что-то пошло не так. Видео

На видео отчётливо видно, что, даже когда из-под спорткара начинает идти дым, колёса Корвета остаются неподвижными. При этом мотор, судя по звуку, раскручи­вается до максимальных оборотов, а оператор, наоборот, не издаёт ни звука — то есть не преду­преждает водителя о происходящем.

По всей видимости, вместо того чтобы пустить с дымом покрышки, водитель сжёг сцепление коробки передач. Теперь ему придётся доставлять Corvette в сервис на эвакуаторе, чтобы определить масштабы повреждений, и не исключено, одним сцеплением дело не ограничится.