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Видео: посмотрите запись с регистратора, которая похожа на эпичный момент из фильма

Новости

Михаил Кондратьев

Канал 5NEWS опубликовал ролик о необычном случае в Арканзасе, США. На видео­реги­стратор полицейской машины случайно попал проезд пылающего авто­мобиля, который напоминает момент из какого-нибудь боевика.

  • Офицер Харрис патрулировал улицы Фейетвилла и увидел загорев­шийся фургон с прицепом, который стоял у одного из домов. Вскоре авто­мобиль сорвался с тормоза и, так как стоял на дороге с сильным уклоном, быстро набрал скорость.

  • Полицейский предупредил человека, наблюдав­шего за пожаром, и поспешил отогнать служеб­ную машину с пути пылающего фургона. Как уточняет телеканал, после офицер принялся само­стоятельно тушить транс­портное средство, не дожидаясь пожарных.

  • Предварительно причиной возгорания был назван перегрев двигателя.

  • В конце 2020 года в Сети появилась запись с реги­стратора, на которой у электрокара Tesla Model S срывает крышу. Произошло это на авто­магистрали в Китае, камера была установ­лена в машине позади Теслы. В компании быстро отреагировали на ролик.

А вы пользуетесь видеорегистратором?

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