Видео: посмотрите запись с регистратора, которая похожа на эпичный момент из фильма
Михаил Кондратьев
Канал 5NEWS опубликовал ролик о необычном случае в Арканзасе, США. На видеорегистратор полицейской машины случайно попал проезд пылающего автомобиля, который напоминает момент из какого-нибудь боевика.
Офицер Харрис патрулировал улицы Фейетвилла и увидел загоревшийся фургон с прицепом, который стоял у одного из домов. Вскоре автомобиль сорвался с тормоза и, так как стоял на дороге с сильным уклоном, быстро набрал скорость.
Полицейский предупредил человека, наблюдавшего за пожаром, и поспешил отогнать служебную машину с пути пылающего фургона. Как уточняет телеканал, после офицер принялся самостоятельно тушить транспортное средство, не дожидаясь пожарных.
Предварительно причиной возгорания был назван перегрев двигателя.
В конце 2020 года в Сети появилась запись с регистратора, на которой у электрокара Tesla Model S срывает крышу. Произошло это на автомагистрали в Китае, камера была установлена в машине позади Теслы. В компании быстро отреагировали на ролик.