Видео: посмотрите запись с регистратора, которая похожа на эпичный момент из фильма

Офицер Харрис патрулировал улицы Фейетвилла и увидел загорев­шийся фургон с прицепом, который стоял у одного из домов. Вскоре авто­мобиль сорвался с тормоза и, так как стоял на дороге с сильным уклоном, быстро набрал скорость.

Полицейский предупредил человека, наблюдав­шего за пожаром, и поспешил отогнать служеб­ную машину с пути пылающего фургона. Как уточняет телеканал, после офицер принялся само­стоятельно тушить транс­портное средство, не дожидаясь пожарных.

Предварительно причиной возгорания был назван перегрев двигателя.