Посмотрите, как полицейские вытащили водителя грузовика за миг до взрыва

В городе Бриджуотер, штат Нью-Джерси, полицейский Роберт Тарлтон проверял документы у водителя и услышал звуки аварии. Вернув документы, он подъехал к месту ДТП — оказалось, что фура пробила ограждение, врезалась в опору моста и загорелась.

Тарлтон подбежал к грузовику одновременно с другим полицейским, который проезжал мимо. Они успели вытащить растерянного водителя за мгновения до взрыва машины. В итоге никто не пострадал, а закреплённая на груди Роберта камера сняла весь экшен, достойный голливудского блокбастера.