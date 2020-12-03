Пикап из «Форсажа» выставили на продажу

Россиянин отсудил миллион рублей за дефектную Lada Vesta

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Кирилл Малышев

Оренбургский районный суд вынес вердикт в пользу владельца Lada Vesta. Теперь уже бывшего: сгоревший из-за производ­ственного брака автомобиль постановили вернуть продавцу, официальному дилеру «АвтоТехЦентр Жигули».

  • С иском к автосалону обратился мужчина, купивший в 2016 году новую Lada Vesta. Весной прошлого года, ещё до истечения срока трёхлетней гарантии (или до 100 000 километров пробега), машина загорелась. Судебная пожарно-техническая экспертиза установила: возгорание произошло в моторном отсеке вслед­ствие короткого замыкания электро­проводки к блоку АБС, что является техниче­ской неисправностью.

  • Владелец обслуживал Весту у дилера согласно регламенту завода, поэтому оснований обвинить его в неправильной эксплу­атации не нашлось. Последнее ТО было пройдено за четыре месяца до пожара. Полагающаяся при нём обязательная диагно­стика проблем с автомо­билем не выявила.

  • Суд расторг договор купли-продажи и постановил взыскать в пользу истца полную стоимость машины, которая на момент покупки составляла 564 000 рублей, неустойку в размере 282 000 рублей, штраф в 211 500 рублей, а также компенсацию убытков в размере 75 600 рублей и всех судебных расходов. Оренбургский областной суд поданную автосалоном апелляцию рассмотрел и оставил вердикт без изменения.

  • В конце октября АвтоВАЗ признал проблему с топливным шлангами на моделях Vesta и Xray. Под отзыв попали больше 90 000 машин 2018–2020 годов выпуска. На них по-другому проложат часть топливной магистрали, чтобы она не соприкасалась со жгутом электропроводки.

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