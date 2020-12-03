Россиянин отсудил миллион рублей за дефектную Lada Vesta

С иском к автосалону обратился мужчина, купивший в 2016 году новую Lada Vesta. Весной прошлого года, ещё до истечения срока трёхлетней гарантии (или до 100 000 километров пробега), машина загорелась. Судебная пожарно-техническая экспертиза установила: возгорание произошло в моторном отсеке вслед­ствие короткого замыкания электро­проводки к блоку АБС, что является техниче­ской неисправностью.

Владелец обслуживал Весту у дилера согласно регламенту завода, поэтому оснований обвинить его в неправильной эксплу­атации не нашлось. Последнее ТО было пройдено за четыре месяца до пожара. Полагающаяся при нём обязательная диагно­стика проблем с автомо­билем не выявила.

Суд расторг договор купли-продажи и постановил взыскать в пользу истца полную стоимость машины, которая на момент покупки составляла 564 000 рублей, неустойку в размере 282 000 рублей, штраф в 211 500 рублей, а также компенсацию убытков в размере 75 600 рублей и всех судебных расходов. Оренбургский областной суд поданную автосалоном апелляцию рассмотрел и оставил вердикт без изменения.