Россиянин отсудил миллион рублей за дефектную Lada Vesta
Кирилл Малышев
Оренбургский районный суд вынес вердикт в пользу владельца Lada Vesta. Теперь уже бывшего: сгоревший из-за производственного брака автомобиль постановили вернуть продавцу, официальному дилеру «АвтоТехЦентр Жигули».
С иском к автосалону обратился мужчина, купивший в 2016 году новую Lada Vesta. Весной прошлого года, ещё до истечения срока трёхлетней гарантии (или до 100 000 километров пробега), машина загорелась. Судебная пожарно-техническая экспертиза установила: возгорание произошло в моторном отсеке вследствие короткого замыкания электропроводки к блоку АБС, что является технической неисправностью.
Владелец обслуживал Весту у дилера согласно регламенту завода, поэтому оснований обвинить его в неправильной эксплуатации не нашлось. Последнее ТО было пройдено за четыре месяца до пожара. Полагающаяся при нём обязательная диагностика проблем с автомобилем не выявила.
Суд расторг договор купли-продажи и постановил взыскать в пользу истца полную стоимость машины, которая на момент покупки составляла 564 000 рублей, неустойку в размере 282 000 рублей, штраф в 211 500 рублей, а также компенсацию убытков в размере 75 600 рублей и всех судебных расходов. Оренбургский областной суд поданную автосалоном апелляцию рассмотрел и оставил вердикт без изменения.
В конце октября АвтоВАЗ признал проблему с топливным шлангами на моделях Vesta и Xray. Под отзыв попали больше 90 000 машин 2018–2020 годов выпуска. На них по-другому проложат часть топливной магистрали, чтобы она не соприкасалась со жгутом электропроводки.