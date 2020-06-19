Эта машина горела?! Вот как мы это поняли

Сумка для документов. Открытое окно. Фотография двери. Кажется, эти вещи никак между собой не связаны, но, когда речь заходит о подборе автомобиля на этапе объявления, любая подобная мелочь может оказаться крайне важной и расскажет немало интересного о продавцах. Точнее, в нашем случае — о продавце. Спросите, при чём здесь горевший автомобиль? Ответ — в новом выпуске «Осторожно, окрашено»!