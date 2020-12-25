За горевший Dodge Viper GTS просят цену нового BMW X3

Сзади суперкар выглядит примерно так, как и должен выглядеть 20-летний авто­мобиль, которым не слишком часто пользо­вались. Однако передняя часть Вайпера нуждается в серьёзном ремонте: краска на кузовных деталях оплави­лась, а пластик местами потрескался.

В списке основных причин повреждения авто­мобиля в аукционной карточке значится только одна — пожар. При этом детали повреждений не уточняются. Насколько можно судить по фото­графиям, источником возгорания не был сам авто­мобиль. Его салон выглядит полностью целым, никаких неприят­ностей не наблюдается и в моторном отсеке. Можно предположить, что Dodge Viper пострадал во время пожара в гараже, где он хранился, или из-за возгорания автомобиля, стоявшего рядом на парковке.

Суперкар укомплектован штатным восьми­литровым V10, который на момент дебюта Viper GTS развивал 450 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Пробег авто­мобиля — около 57,5 тысяч километров.