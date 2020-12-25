За горевший Dodge Viper GTS просят цену нового BMW X3
Дмитрий Елизаров
На площадке Salvage Offers, которая специализируется на продаже повреждённых автомобилей, выставлен на аукцион суперкар Dodge Viper GTS образца 2001 года. Ожидаемая стоимость автомобиля составляет 49 950 долларов — эквивалент базовой цены нового кроссовера BMW X3. Однако машина явно побывала в пожаре.
Сзади суперкар выглядит примерно так, как и должен выглядеть 20-летний автомобиль, которым не слишком часто пользовались. Однако передняя часть Вайпера нуждается в серьёзном ремонте: краска на кузовных деталях оплавилась, а пластик местами потрескался.
В списке основных причин повреждения автомобиля в аукционной карточке значится только одна — пожар. При этом детали повреждений не уточняются. Насколько можно судить по фотографиям, источником возгорания не был сам автомобиль. Его салон выглядит полностью целым, никаких неприятностей не наблюдается и в моторном отсеке. Можно предположить, что Dodge Viper пострадал во время пожара в гараже, где он хранился, или из-за возгорания автомобиля, стоявшего рядом на парковке.
Суперкар укомплектован штатным восьмилитровым V10, который на момент дебюта Viper GTS развивал 450 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Пробег автомобиля — около 57,5 тысяч километров.
Примечательно, что стоит сгоревший суперкар почти как машина в хорошем состоянии. В ноябре на аукционе Bring A Trailer выставляли на продажу Viper GTS в возрасте 23 лет с пробегом 19 300 километров и пакетом доработок от Hennessey. За прекрасно сохранившийся автомобиль заплатили в итоге 66,5 тысяч долларов.