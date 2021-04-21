Когда-то эта груда железа была суперкаром Ford GT, а теперь её продают
Дмитрий Елизаров
На онлайн-площадке Copart, которая специализируется на аукционных продажах аварийных автомобилей, появился необычный лот. Утверждается, что в прошлом это был Ford GT образца 2005 года, однако распознать автомобиль в выставленной на продажу куче металлолома невозможно.
В объявлении указано, что когда-то автомобиль имел чёрный цвет кузова и был оснащён 5,4-литровым V8 на 550 л.с. в паре с механической коробкой передач. Новым он стоил бы 239 479 долларов (18,4 миллиона рублей).
Какое именно событие привело к превращению суперкара в металлолом, не уточняется. В описании лота говорится, что основной проблемой стал пожар, но определить по фото, действительно ли это так, не удастся. Издание The Drive предполагает, что в уничтожении суперкара повинно серьёзное ДТП, к которому могла привести свойственная этой модели избыточная поворачиваемость.
Компания Ford собрала чуть более 4 тысяч суперкаров GT этого поколения, и порой их можно встретить на аукционах в куда более сохранном состоянии. К примеру, в мае нынешнего года на RM Sotheby's выставят на продажу экземпляр 2006 года с пробегом в 4,3 километра, который, как ожидается, может побить рекорд аукционной стоимости для этой модели. Сейчас он составляет 605 тысяч долларов. А в ноябре с молотка ушёл ещё один Ford GT — второй по счёту из всей партии. За него заплатили 522 500 долларов.