Гиперкары Rimac C_Two стоимостью более $2 млн распродали на год вперёд

Хозяин Mercedes-AMG C 63 S уничтожил спорткар, пока пытался надымить шинами. Видео

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Борис Закиров

Хозяин купе Mercedes-AMG C63 S из Сиднея попытался выполнить бёрнаут (разогрев шин методом интенсивной пробуксовки) прямо на оживлённой улице. Вместо этого спорткар охватил огонь, который чуть не пере­кинулся на стоящие рядом машины. Водитель уже получил повестку в суд.

  • Информацией об инциденте поделилась полиция Нового Южного Уэльса на своей странице в Facebook. 17 января хозяин попытался покрасо­ваться перед толпой, прокрутив задние колёса своего Mercedes-AMG. Во время этого, предполо­жительно, трансмиссия купе пере­грелась, и левая часть машины загорелась.

  • Водитель и пассажир избежали травм, и никто из очевидцев инцидента не пострадал. Но огонь распро­странился на проезжую часть, из-за чего пришлось вызвать пожарных. Несмотря на их усилия, дорого­стоящее спорткупе спасти не удалось.

  • Когда полиция обратилась к владельцу машины, тот сообщил, что спорткар загорелся во время движения по дороге. Но после расследо­вания в руки полицейских попали два видео­ролика с доказа­тель­ствами вины водителя. 19 января ему вручили повестку в местный суд, который состоится 11 марта.

  • В Австралии купе с четырёх­литровым V8 продаётся только в 510-сильной моди­фикации S. Без учёта налогов стоимость такой машины составляет 147,5 тысячи австралийских долларов или 8,34 миллиона рублей.

Когда-нибудь были свидетелем лихачества на дорогах?

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