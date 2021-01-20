Хозяин Mercedes-AMG C 63 S уничтожил спорткар, пока пытался надымить шинами. Видео
Борис Закиров
Хозяин купе Mercedes-AMG C63 S из Сиднея попытался выполнить бёрнаут (разогрев шин методом интенсивной пробуксовки) прямо на оживлённой улице. Вместо этого спорткар охватил огонь, который чуть не перекинулся на стоящие рядом машины. Водитель уже получил повестку в суд.
Информацией об инциденте поделилась полиция Нового Южного Уэльса на своей странице в Facebook. 17 января хозяин попытался покрасоваться перед толпой, прокрутив задние колёса своего Mercedes-AMG. Во время этого, предположительно, трансмиссия купе перегрелась, и левая часть машины загорелась.
Водитель и пассажир избежали травм, и никто из очевидцев инцидента не пострадал. Но огонь распространился на проезжую часть, из-за чего пришлось вызвать пожарных. Несмотря на их усилия, дорогостоящее спорткупе спасти не удалось.
Когда полиция обратилась к владельцу машины, тот сообщил, что спорткар загорелся во время движения по дороге. Но после расследования в руки полицейских попали два видеоролика с доказательствами вины водителя. 19 января ему вручили повестку в местный суд, который состоится 11 марта.
В Австралии купе с четырёхлитровым V8 продаётся только в 510-сильной модификации S. Без учёта налогов стоимость такой машины составляет 147,5 тысячи австралийских долларов или 8,34 миллиона рублей.