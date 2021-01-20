Хозяин Mercedes-AMG C 63 S уничтожил спорткар, пока пытался надымить шинами. Видео

Информацией об инциденте поделилась полиция Нового Южного Уэльса на своей странице в Facebook. 17 января хозяин попытался покрасо­ваться перед толпой, прокрутив задние колёса своего Mercedes-AMG. Во время этого, предполо­жительно, трансмиссия купе пере­грелась, и левая часть машины загорелась.

Водитель и пассажир избежали травм, и никто из очевидцев инцидента не пострадал. Но огонь распро­странился на проезжую часть, из-за чего пришлось вызвать пожарных. Несмотря на их усилия, дорого­стоящее спорткупе спасти не удалось.

Когда полиция обратилась к владельцу машины, тот сообщил, что спорткар загорелся во время движения по дороге. Но после расследо­вания в руки полицейских попали два видео­ролика с доказа­тель­ствами вины водителя. 19 января ему вручили повестку в местный суд, который состоится 11 марта.