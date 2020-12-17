В Англии сгорела коллекция из 70 редких суперкаров. Самый дорогой стоил 4 млн долларов

Пожар тушили шесть экипажей. Борьба с огнём продол­жалась несколько часов, после чего пожарным пришлось ещё и допол­нительно обработать территорию, чтобы избежать повторного возгорания.

Ни один из 70 автомобилей не уцелел. Официально местная служба спасения не сообщает, о каких именно машинах идёт речь. Однако источники издания утверждают, что в сараях хранились редкие экзем­пляры марок Ferrari, Lamborghini, Porsche и Jaguar. Жемчу­жиной коллекции якобы считался некий суперкар, оценённый в 3 миллиона фунтов (чуть более 4 миллионов долларов). Марка и модель не приводятся, однако возможно, они будут названы в ходе расследования.

Пожарные и местная полиция считают, что амбары с автомо­билями были уничтожены в результате намеренного поджога. Именно этой точки зрения право­охранитель­ные органы будут придер­живаться как минимум на первом этапе следствия. Общая сумма ущерба тоже пока не разглашается.