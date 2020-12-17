В Англии сгорела коллекция из 70 редких суперкаров. Самый дорогой стоил 4 млн долларов
Дмитрий Елизаров
Служба спасения британского графства Чешир отчиталась о тушении масштабного пожара в одном из поместий в сельской местности. Полностью выгорели две хозяйственные постройки, а вместе с ними, как сообщает The Daily Mail, было уничтожено собрание редких автомобилей — в том числе и раритет ценой в 4 миллиона долларов.
Пожар тушили шесть экипажей. Борьба с огнём продолжалась несколько часов, после чего пожарным пришлось ещё и дополнительно обработать территорию, чтобы избежать повторного возгорания.
Ни один из 70 автомобилей не уцелел. Официально местная служба спасения не сообщает, о каких именно машинах идёт речь. Однако источники издания утверждают, что в сараях хранились редкие экземпляры марок Ferrari, Lamborghini, Porsche и Jaguar. Жемчужиной коллекции якобы считался некий суперкар, оценённый в 3 миллиона фунтов (чуть более 4 миллионов долларов). Марка и модель не приводятся, однако возможно, они будут названы в ходе расследования.
Пожарные и местная полиция считают, что амбары с автомобилями были уничтожены в результате намеренного поджога. Именно этой точки зрения правоохранительные органы будут придерживаться как минимум на первом этапе следствия. Общая сумма ущерба тоже пока не разглашается.
Масштабный пожар случился в апреле нынешнего года в США. В результате выгорело несколько гектаров крупной автостоянки и были уничтожены около 3500 автомобилей.