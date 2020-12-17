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В Англии сгорела коллекция из 70 редких суперкаров. Самый дорогой стоил 4 млн долларов

Новости

Дмитрий Елизаров

Служба спасения британского графства Чешир отчиталась о тушении масштабного пожара в одном из поместий в сельской местности. Полностью выгорели две хозяй­ственные постройки, а вместе с ними, как сообщает The Daily Mail, было уничтожено собрание редких автомо­билей — в том числе и раритет ценой в 4 миллиона долларов.

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  • Пожар тушили шесть экипажей. Борьба с огнём продол­жалась несколько часов, после чего пожарным пришлось ещё и допол­нительно обработать территорию, чтобы избежать повторного возгорания.

  • Ни один из 70 автомобилей не уцелел. Официально местная служба спасения не сообщает, о каких именно машинах идёт речь. Однако источники издания утверждают, что в сараях хранились редкие экзем­пляры марок Ferrari, Lamborghini, Porsche и Jaguar. Жемчу­жиной коллекции якобы считался некий суперкар, оценённый в 3 миллиона фунтов (чуть более 4 миллионов долларов). Марка и модель не приводятся, однако возможно, они будут названы в ходе расследования.

  • Пожарные и местная полиция считают, что амбары с автомо­билями были уничтожены в результате намеренного поджога. Именно этой точки зрения право­охранитель­ные органы будут придер­живаться как минимум на первом этапе следствия. Общая сумма ущерба тоже пока не разглашается.

  • Масштабный пожар случился в апреле нынешнего года в США. В результате выгорело несколько гектаров крупной автостоянки и были уничтожены около 3500 автомобилей.

Как считаете, какой именно суперкар погиб безвозвратно?

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