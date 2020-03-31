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В ЮАР политика похоронили вместе с его Мерседесом

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Николай Андреев

В Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Респуб­лики прошли похороны местного политика и бизнес­мена Чекеди Питсо. По просьбе Чекеди, вместо гроба использо­вали его личный Mercedes-Benz E-класса серии W124. Об этом рассказало местное издание Sowetan Live.

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  • На необычные похороны 72-летнего политика собралось много людей. Седан погрузили на эвакуатор и торже­ственно отбуксиро­вали через всю его родную деревню к месту захоро­нения на семейном кладбище. Автомо­биль поместили в большой котло­ван и захоронили согласно местным традициям.

  • Племянница покойного объяснила, что Чекеди Питсо завещал похоронить себя в личной машине ещё два года назад. Он долгое время владел Mercedes-Benz E-класса, и этот седан был его любимым автомо­билем. Семья была шокиро­вана такой просьбой, но в итоге выполнила его волю.

  • Коллеги по партии «Объединённое демократическое движение» (UDM), которая входит в правящую коалицию, не удиви­лись завещанию Чекеди. По их словам, он всегда был экс­центричной личностью.

Как вам пример Чекеди Питсо?

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