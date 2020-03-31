В ЮАР политика похоронили вместе с его Мерседесом
Николай Андреев
В Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики прошли похороны местного политика и бизнесмена Чекеди Питсо. По просьбе Чекеди, вместо гроба использовали его личный Mercedes-Benz
На необычные похороны 72-летнего политика собралось много людей. Седан погрузили на эвакуатор и торжественно отбуксировали через всю его родную деревню к месту захоронения на семейном кладбище. Автомобиль поместили в большой котлован и захоронили согласно местным традициям.
Племянница покойного объяснила, что Чекеди Питсо завещал похоронить себя в личной машине ещё два года назад. Он долгое время владел Mercedes-Benz
E-класса,и этот седан был его любимым автомобилем. Семья была шокирована такой просьбой, но в итоге выполнила его волю.
Коллеги по партии «Объединённое демократическое движение» (UDM), которая входит в правящую коалицию, не удивились завещанию Чекеди. По их словам, он всегда был эксцентричной личностью.