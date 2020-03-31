В ЮАР политика похоронили вместе с его Мерседесом

На необычные похороны 72-летнего политика собралось много людей. Седан погрузили на эвакуатор и торже­ственно отбуксиро­вали через всю его родную деревню к месту захоро­нения на семейном кладбище. Автомо­биль поместили в большой котло­ван и захоронили согласно местным традициям.

Племянница покойного объяснила, что Чекеди Питсо завещал похоронить себя в личной машине ещё два года назад. Он долгое время владел Mercedes-Benz E-класса, и этот седан был его любимым автомо­билем. Семья была шокиро­вана такой просьбой, но в итоге выполнила его волю.