В Австрии начнут платить за отказ от автомобилей в пользу автобуса
Николай Андреев
Власти австрийского региона Бургенланд с 1 января 2020 года решили выплачивать специальный бонус тем, кто вместо личного автомобиля начнёт пользоваться общественным транспортом. Об этом рассказало издание Kronen Zeitung.
Компенсацию стоимости проезда введут ради улучшения экологии. По словам местных властей, из-за того что Бургенланд в основном состоит из небольших сельских поселений, большая часть жителей региона вынуждена добираться от дома до работы на транспорте. Именно поэтому новая программа должна помочь сберечь природу.
Величина компенсации будет варьироваться в зависимости от протяжённости поездок, начиная от 20 километров. Размер минимальной выплаты составит 39 евро (2779 рублей), но за один год она не превысит 150 евро (10688 рублей).