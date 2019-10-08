В Австрии начнут платить за отказ от автомобилей в пользу автобуса

Компенсацию стоимости проезда введут ради улучше­ния экологии. По словам местных властей, из-за того что Бурген­ланд в основном состоит из небольших сельских поселе­ний, большая часть жителей региона вынуж­дена добираться от дома до работы на транс­порте. Именно поэтому новая программа должна помочь сберечь природу.

Величина компенсации будет варьиро­ваться в зависи­мости от протяжён­ности поездок, начиная от 20 кило­метров. Размер мини­мальной выплаты составит 39 евро (2779 рублей), но за один год она не превысит 150 евро (10688 рублей).