Военный бункер переделали в убежище для автоколлекционера и продают за миллиард рублей

Двухэтажный Seafield House построен на базе бункера, изначально предназ­начен­ного для укрытия военного руко­водства при угрозе ядерного удара. По некоторым предполо­жениям, здесь распо­лагался один из пунктов связи. Рассчитан он был на 50 человек, а после рекон­струкции получил шесть спален, шесть ванных комнат, две кухни, крытый бассейн, спа-зону, кабинет, кинотеатр и подземный гараж на 6 машин.

На стоянке на поверхности можно разместить ещё 12 авто­мобилей. Общая площадь поместья приближается к 6000 кв. м, площадь самого дома составляет около 1000 кв. м.

В качестве достоинств оригинального дома продавец называет полное отсут­ствие соседей (хотя до центра Лондона — около 15 кило­метров), абсолютную укрытость от посторонних глаз, железо­бетонные стены толщиной более полутора метров и роскошное внутреннее убран­ство. А в качестве покупателей видит, как указано в объявлении, «знамени­тостей, уставших от папарацци, эксцентричных интеллекту­алов, коллекци­онеров авто­мобилей или скрытных бизнесменов».

Проектом трансформации здания руководил британский архитектор Дэн Смит. Его компания, как пишет The New York Times, в 2010 году выставляла поместье на продажу за 4,5 миллиона фунтов (5,87 миллиона долларов или 451 миллионов рублей). За эти годы экс-бункер подорожал более чем вдвое.