Военный бункер переделали в убежище для автоколлекционера и продают за миллиард рублей
Дмитрий Елизаров
В пригороде Лондона выставлен на продажу бункер, превращённый в элитное поместье с большим подземным гаражом под названием Seafield House. Цена — 10 миллионов фунтов, то есть более 13 миллионов долларов или ровно миллиард рублей.
Двухэтажный Seafield House построен на базе бункера, изначально предназначенного для укрытия военного руководства при угрозе ядерного удара. По некоторым предположениям, здесь располагался один из пунктов связи. Рассчитан он был на 50 человек, а после реконструкции получил шесть спален, шесть ванных комнат, две кухни, крытый бассейн, спа-зону, кабинет, кинотеатр и подземный гараж на 6 машин.
На стоянке на поверхности можно разместить ещё 12 автомобилей. Общая площадь поместья приближается к 6000 кв. м, площадь самого дома составляет около 1000 кв. м.
В качестве достоинств оригинального дома продавец называет полное отсутствие соседей (хотя до центра Лондона — около 15 километров), абсолютную укрытость от посторонних глаз, железобетонные стены толщиной более полутора метров и роскошное внутреннее убранство. А в качестве покупателей видит, как указано в объявлении, «знаменитостей, уставших от папарацци, эксцентричных интеллектуалов, коллекционеров автомобилей или скрытных бизнесменов».
Проектом трансформации здания руководил британский архитектор Дэн Смит. Его компания, как пишет The New York Times, в 2010 году выставляла поместье на продажу за 4,5 миллиона фунтов (5,87 миллиона долларов или 451 миллионов рублей). За эти годы экс-бункер подорожал более чем вдвое.
В сентябре стало известно ещё об одном оригинальном проекте. В Амстердаме местные архитекторы разработали для двух раритетных автомобилей Jaguar уникальный гараж, совместивший в себе функции места для хранения и выставочного зала.