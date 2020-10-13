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Военный бункер переделали в убежище для автоколлекционера и продают за миллиард рублей

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Дмитрий Елизаров

В пригороде Лондона выставлен на продажу бункер, превращённый в элитное поместье с большим подземным гаражом под названием Seafield House. Цена — 10 миллионов фунтов, то есть более 13 миллионов долларов или ровно миллиард рублей.

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  • Двухэтажный Seafield House построен на базе бункера, изначально предназ­начен­ного для укрытия военного руко­водства при угрозе ядерного удара. По некоторым предполо­жениям, здесь распо­лагался один из пунктов связи. Рассчитан он был на 50 человек, а после рекон­струкции получил шесть спален, шесть ванных комнат, две кухни, крытый бассейн, спа-зону, кабинет, кинотеатр и подземный гараж на 6 машин.

  • На стоянке на поверхности можно разместить ещё 12 авто­мобилей. Общая площадь поместья приближается к 6000 кв. м, площадь самого дома составляет около 1000 кв. м.

  • В качестве достоинств оригинального дома продавец называет полное отсут­ствие соседей (хотя до центра Лондона — около 15 кило­метров), абсолютную укрытость от посторонних глаз, железо­бетонные стены толщиной более полутора метров и роскошное внутреннее убран­ство. А в качестве покупателей видит, как указано в объявлении, «знамени­тостей, уставших от папарацци, эксцентричных интеллекту­алов, коллекци­онеров авто­мобилей или скрытных бизнесменов».

  • Проектом трансформации здания руководил британский архитектор Дэн Смит. Его компания, как пишет The New York Times, в 2010 году выставляла поместье на продажу за 4,5 миллиона фунтов (5,87 миллиона долларов или 451 миллионов рублей). За эти годы экс-бункер подорожал более чем вдвое.

  • В сентябре стало известно ещё об одном оригинальном проекте. В Амстердаме местные архитекторы разработали для двух раритетных автомобилей Jaguar уникальный гараж, совместивший в себе функции места для хранения и выставочного зала.

Хотели бы пожить в таком бункере?

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