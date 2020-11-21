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В Чечне за 3,7 миллиона рублей продают BMW 7 серии как в «Бумере». Почти без пробега

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Михаил Кондратьев

В Инстаграме на странице avtorynok_ug_ckfo появилось объявление о продаже «семёрки» BMW в такой же моди­фикации, как автомобиль из фильма «Бумер». За 20-летний седан почти без пробега хотят 3,7 миллиона рублей. Находится он в Грозном.

  • В «Бумере» снялось несколько различных «семёрок» поколения E38, однако главным героем была именно версия 750iL. Это удли­нённая четырёх­дверка с 12-цилинд­ровым двигателем объёмом 5,4 литра и мощностью 326 л.с. при 490 Нм крутящего момента.

  • Выставленный на продажу авто­мобиль обладает пробегом всего 6000 кило­метров. Продавец обещает отличное и полностью оригиналь­ное состояние. Допол­нитель­ных подроб­ностей нет. На снимках можно подметить отсут­ствие какого-либо нештатного оборудо­вания и хорошее состояние светлого салона.

  • Некоторые пользователи Инстаграма в коммен­тариях удивились высокой цене седана. Для сравне­ния, за 3,64 миллиона рублей сегодня можно приобрести новую BMW 5 серии в базовом исполнении — это будет 520i с двух­литровой «турбо­четвёркой». От 3,75 миллиона доступен базовый вариант с дизелем того же объёма.

  • Летом текущего года на продажу была выставлена «семёрка» BMW поколения E32 практически без пробега. Она 23 года ждала оплатив­шего её покупателя и всё это время хранилась в отаплива­емом помещении у дилера. После автомобиль продали другому человеку, за пять лет он проехал всего 775 километров. Сохранились даже оригиналь­ные шины.

Легендарная «семёрка» в отличном состоянии или новенькая, но базовая «пятёрка»?

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