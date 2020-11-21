В Чечне за 3,7 миллиона рублей продают BMW 7 серии как в «Бумере». Почти без пробега
Михаил Кондратьев
В Инстаграме на странице avtorynok_ug_ckfo появилось объявление о продаже «семёрки» BMW в такой же модификации, как автомобиль из фильма «Бумер». За 20-летний седан почти без пробега хотят 3,7 миллиона рублей. Находится он в Грозном.
В «Бумере» снялось несколько различных «семёрок» поколения E38, однако главным героем была именно версия 750iL. Это удлинённая четырёхдверка с 12-цилиндровым двигателем объёмом 5,4 литра и мощностью 326 л.с. при 490 Нм крутящего момента.
Выставленный на продажу автомобиль обладает пробегом всего 6000 километров. Продавец обещает отличное и полностью оригинальное состояние. Дополнительных подробностей нет. На снимках можно подметить отсутствие какого-либо нештатного оборудования и хорошее состояние светлого салона.
Некоторые пользователи Инстаграма в комментариях удивились высокой цене седана. Для сравнения, за 3,64 миллиона рублей сегодня можно приобрести новую BMW 5 серии в базовом исполнении — это будет 520i с двухлитровой «турбочетвёркой». От 3,75 миллиона доступен базовый вариант с дизелем того же объёма.
Летом текущего года на продажу была выставлена «семёрка» BMW поколения E32 практически без пробега. Она 23 года ждала оплатившего её покупателя и всё это время хранилась в отапливаемом помещении у дилера. После автомобиль продали другому человеку, за пять лет он проехал всего 775 километров. Сохранились даже оригинальные шины.