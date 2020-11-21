В Чечне за 3,7 миллиона рублей продают BMW 7 серии как в «Бумере». Почти без пробега

В «Бумере» снялось несколько различных «семёрок» поколения E38, однако главным героем была именно версия 750iL. Это удли­нённая четырёх­дверка с 12-цилинд­ровым двигателем объёмом 5,4 литра и мощностью 326 л.с. при 490 Нм крутящего момента.

Выставленный на продажу авто­мобиль обладает пробегом всего 6000 кило­метров. Продавец обещает отличное и полностью оригиналь­ное состояние. Допол­нитель­ных подроб­ностей нет. На снимках можно подметить отсут­ствие какого-либо нештатного оборудо­вания и хорошее состояние светлого салона.

Некоторые пользователи Инстаграма в коммен­тариях удивились высокой цене седана. Для сравне­ния, за 3,64 миллиона рублей сегодня можно приобрести новую BMW 5 серии в базовом исполнении — это будет 520i с двух­литровой «турбо­четвёркой». От 3,75 миллиона доступен базовый вариант с дизелем того же объёма.