«Бумер» с хрусталём в салоне. Фотопост
Александр Мирошкин
«Семёрка» BMW в кузове E38 — автомобиль настолько удачный, что с ходу вспомнить какой-нибудь крутой тюнинг-проект на его базе очень сложно. Потому что трудно улучшить то, что и так бесконечно близко подобралось к идеалу. Но что делать, если отличная машина уже есть, а душа требует что-нибудь переделать? Можно взять пример с Нэта — владельца «бумера» из этого фотопоста.
Из внешних доработок в глаза бросаются разве что огромные диски и сильно уменьшенный дорожный просвет. Но самое невероятное прячется в салоне! Здесь вместо обычного плафона висит... хрустальная люстра! И возможно, это единственный случай в истории автомобилестроения, когда типичный элемент квартирного декора уместно смотрится в интерьере машины.
Для удобства задних пассажиров над подлокотником есть деревянная конструкция с держателями для пары бокалов и бутылки чего-нибудь прохладительного. Спереди, на консоли перед пассажиром, сделана ещё одна полка на манер японских представительских седанов 1980‑х. Ну а венчают композицию — шторки благородного кремового цвета на окнах. Если этот салон кажется вам недостаточно уютным, то что, чёрт побери, вам ещё нужно?!