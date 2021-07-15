«Бумер» с хрусталём в салоне. Фотопост

«Семёрка» BMW в кузове E38 — автомобиль настолько удачный, что с ходу вспомнить какой-нибудь крутой тюнинг-проект на его базе очень сложно. Потому что трудно улучшить то, что и так бесконечно близко подобралось к идеалу. Но что делать, если отличная машина уже есть, а душа требует что-нибудь переделать? Можно взять пример с Нэта — владельца «бумера» из этого фотопоста.