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Отец создал костюм трансформера Бамблби, чтобы удивить сына в детском саду. Видео

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Дмитрий Елизаров

Житель Шанхая потратил месяц, чтобы создать костюм робота-трансформера. Такой экзотический способ он выбрал, чтобы поздравить сына и его друзей в детскому саду со снятием коронавирусных ограничений, сообщает телеканал CGTN.

  • В качестве прототипа для своего персонажа отец выбрал робота Бамблби — второго по популярности среди детей трансформера после Оптимуса Прайма.

  • Вдохновлялся создатель костюма образом из одноимённого фильма 2018 года режиссёра Трэвиса Найта, в начале которого Бамблби использует для своего воплощения внешний вид классического Volkswagen Beetle.

  • При постройке костюма использованы по большей части мягкие материалы: креативный отец заявил, что в противном случае мог бы случайно нанести вред детям. Прочие детали конструкции «робота» не уточняются, но заметно, что герой видео в костюме выглядит значительно выше среднего человеческого роста.

  • В начале года американская компания Smyth Performance опубликовала видеоролик о собственной трансформации Volkswagen Beetle. Ателье разработало тюнинг-кит для самостоятельного превращения хэтчбека в полноценный пикап.

Смотрели «Трансформеров»?

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