Бум электрокаров в Европе может сойти на нет из-за мягких законов

Бум электрокаров в Европе рискует сойти на из-за слишком неамбициозных мер автопроизводителей по снижению выбросов углекислого газа, считают эксперты Европейской федерации транспорта и окружающей среды. Уже в этом году мир не досчитается 840 тысяч электрокаров.

Спад развития индустрии электрокаров при сохранении законодательства в неизменном виде начнётся уже в 2022 году — автопроизводители и так с запасом выполняют всё, что от них требуют, и не имеют мотивации торопиться.

С одной стороны, правила внутри Евросоюза в отношении зелёных технологий привели к тому, что электрокары заняли одну пятую рынка продаж автомобилей. С другой, недостаточно амбициозные цели по декарбонизации в период с 2022 по 2030 годы ни к чему не обяжут производителей автомобилей. Это приведёт к дополнительным выбросам 55 миллионов тонн углекислого газа, уверены эксперты.

В то время как многие европейские страны обязались к концу десятилетия почти вдове сократить количество вредных выбросов, роль в этом автопроизводителей остаётся ничтожной. Установленные для них цели по декарбонизации до 2025 года настолько просты, что будут достигнуты на два года раньше срока.

Лазейки в европейском законодательстве снижают его эффективность и позволят произвести на 840 тысяч электрокаров меньше только за этот год, считают специалисты. Так, цели по снижению выбросов легче для тех, кто производит более тяжёлые машины. Это приводит к переориентации на внедорожники c высоким уровнем выбросов. А Daimler и BMW, к примеру, отдают предпочтение гибридным моделям, которые в разряженном состоянии загрязняют атмосферу ещё больше, чем машины с ДВС.

По рекомендациям аналитиков, после 2025 года необходимо обязать автоиндустрию сократить вредные выбросы к 2030 году на 80 процентов по сравнению с сегодняшним днём, а не на 55 процентов, как планируется сейчас (cокращение на 65-70 процентов произойдёт без всякого регулирования). Это позволит продать последнюю машину, вредящую окружающей среде, не позднее 2035 года, что в свою очередь приблизит ЕС к главной цели — нулевым выбросам всего автопарка к 2050 году.

Вопросы сокращения вредных выбросов обсуждались в начале ноября в шотландском Глазго, где проходил Всемирный климатический форум (COP26). За порядком на форуме следили полицейские на электро­мотоциклах Harley-Davidson LiveWire.