Оставить коммент

Конкурент Tesla от Huawei и Changan, что общего между машинами и NFT-токенами и тест самого непопулярного Land Rover. Главное за день

Бум электрокаров в Европе может сойти на нет из-за мягких законов

Новости

Александр Шохинов

Комменты

Бум электрокаров в Европе рискует сойти на из-за слишком неамбициозных мер автопроизводителей по снижению выбросов углекислого газа, считают эксперты Европейской федерации транспорта и окружающей среды. Уже в этом году мир не досчитается 840 тысяч электрокаров.

  • Спад развития индустрии электрокаров при сохранении законодательства в неизменном виде начнётся уже в 2022 году — автопроизводители и так с запасом выполняют всё, что от них требуют, и не имеют мотивации торопиться.
  • С одной стороны, правила внутри Евросоюза в отношении зелёных технологий привели к тому, что электрокары заняли одну пятую рынка продаж автомобилей. С другой, недостаточно амбициозные цели по декарбонизации в период с 2022 по 2030 годы ни к чему не обяжут производителей автомобилей. Это приведёт к дополнительным выбросам 55 миллионов тонн углекислого газа, уверены эксперты.
  • В то время как многие европейские страны обязались к концу десятилетия почти вдове сократить количество вредных выбросов, роль в этом автопроизводителей остаётся ничтожной. Установленные для них цели по декарбонизации до 2025 года настолько просты, что будут достигнуты на два года раньше срока.
  • Лазейки в европейском законодательстве снижают его эффективность и позволят произвести на 840 тысяч электрокаров меньше только за этот год, считают специалисты. Так, цели по снижению выбросов легче для тех, кто производит более тяжёлые машины. Это приводит к переориентации на внедорожники c высоким уровнем выбросов. А Daimler и BMW, к примеру, отдают предпочтение гибридным моделям, которые в разряженном состоянии загрязняют атмосферу ещё больше, чем машины с ДВС.
  • По рекомендациям аналитиков, после 2025 года необходимо обязать автоиндустрию сократить вредные выбросы к 2030 году на 80 процентов по сравнению с сегодняшним днём, а не на 55 процентов, как планируется сейчас (cокращение на 65-70 процентов произойдёт без всякого регулирования). Это позволит продать последнюю машину, вредящую окружающей среде, не позднее 2035 года, что в свою очередь приблизит ЕС к главной цели — нулевым выбросам всего автопарка к 2050 году.

Вопросы сокращения вредных выбросов обсуждались в начале ноября в шотландском Глазго, где проходил Всемирный климатический форум (COP26). За порядком на форуме следили полицейские на электро­мотоциклах Harley-Davidson LiveWire.

Перейдёт ли мир полностью на электрокары в будущем?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я