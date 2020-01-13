Ford Mustang, на котором ездил Стив Маккуин, стал самым дорогим в истории
Николай Андреев
Аукционный дом Mecum продал на торгах Ford Mustang GT390 — тот самый автомобиль, который участвовал в съёмках культовой киноленты «Детектив Буллит» со Стивом Маккуином в главной роли. За купе 1968 года выпуска неизвестный покупатель отдал 3,74 миллиона долларов (228,1 миллиона рублей), что стало рекордом для Мустанга за всю историю этой модели.
Проданный Мустанг — единственный из двух тёмно-зелёных купе, которые компания Warner Bros. купила новыми для съёмок киноленты, доживший до наших дней. На сохранившемся экземпляре в фильме ездил сам Стив Маккуин, в том числе в знаменитой погоне по улицам Сан-Франциско. Благодаря ней «Детектив Буллит» получил «Оскар» за лучший монтаж.
Долгое время самый дорогой Мустанг в истории считался утерянным.
В 1970-хон оказался во владении некоего Боба Кирнана. Несколько раз купе пытался выкупить сам Стив Маккуин, но владелец ему отказал. В итоге автомобиль использовался для повседневных поездок, а потом долго стоял в гараже. На публике машина снова появилась лишь на автосалоне в Детройте в 2018 году.
Проданный Ford Mustang GT390 сохранил оригинальный 6,4-литровый V8 мощностью 330 лошадиных сил и четырёхступенчатую «механику», а его пробег составляет около 105 тысяч километров. Также осталась нетронутой краска кузова, которая со временем выцвела — в начале
2000-хБоб Кирнан начал восстанавливать автомобиль, но из-за болезни не смог закончить проект.
Ранее самым дорогим Мустангом считался Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake 1967 года. Автомобиль, пребывающий в идеальном состоянии, продали на аукционе в 2019 году за 2,2 миллиона долларов (134,1 миллиона рублей).