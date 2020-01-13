Ford Mustang, на котором ездил Стив Маккуин, стал самым дорогим в истории

Проданный Мустанг — единственный из двух тёмно-зелёных купе, которые компания Warner Bros. купила новыми для съёмок киноленты, доживший до наших дней. На сохранив­шемся экзем­пляре в фильме ездил сам Стив Маккуин, в том числе в знаме­нитой погоне по улицам Сан-Франциско. Благодаря ней «Детектив Буллит» получил «Оскар» за лучший монтаж.

Долгое время самый дорогой Мустанг в истории считался утерянным. В 1970-х он оказался во владении некоего Боба Кирнана. Несколько раз купе пытался выкупить сам Стив Маккуин, но владелец ему отказал. В итоге автомобиль использо­вался для повсе­дневных поездок, а потом долго стоял в гараже. На публике машина снова появилась лишь на автосалоне в Детройте в 2018 году.